Grison, de La Revuelta, en Elda: descubre en qué fecha

La Plaza Castelar acogerá una nueva edición del Elda Street Food Market, que este año llega con un reclamo destacado: la actuación de Grison Beatbox, conocido por su participación en el programa de RTVE La Revuelta.

El evento se celebrará los días del 24 al 26 de abril por segundo año consecutivo junto a la Fiesta de la Primavera, consolidándose como una propuesta que combina música en directo, gastronomía internacional y actividades para todos los públicos.

Presentación del evento. / JESÚS CRUCES

La concejala de Turismo, Rosa Vidal, junto al edil de Fiestas, David Guardiola, y Amadou Sow, de la empresa organizadora, han presentado una iniciativa que transformará la céntrica plaza en un espacio de encuentro intergeneracional.

El eje principal del evento volverán a ser los "food trucks", con diez propuestas gastronómicas que ofrecerán sabores de distintas partes del mundo, desde cocina asiática y latinoamericana hasta opciones más tradicionales. A ello se sumará un mercado vintage con quince puestos de artesanía, diseño e ilustración.

Horarios

Los horarios serán de 19 a 00.00 horas el viernes, de 12 a 00.00 horas el sábado y de 12 a 17horas el domingo.

En el apartado musical, el viernes estará protagonizado por Grison Beatbox (21.30 horas). El sábado actuarán Días de Radio (13.30 horas), Guaraná (21horas) y Aníbal Gómez con su DJ set (22.30 horas). El domingo será el turno de Keeng, tributo a Queen (13.30 horas).

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El programa se completa con actividades infantiles como la actuación del Payaso Edy (viernes a las 19 horas) y sesiones de cuentacuentos con Cuentina (sábado a las 12.30 horas) y Alex Morera (domingo a las 12.30 horas).