Petrer renovará todo su alumbrado público con led
El proyecto modernizará infraestructuras e incorporará sistemas de telegestión en todo el municipio
El Ayuntamiento de Petrer invertirá 1,4 millones de euros en la renovación integral del alumbrado público del núcleo urbano, un proyecto que permitirá sustituir más de 2.400 luminarias por tecnología led y reducir el consumo eléctrico en más de un 70 %. La actuación tiene un plazo de ejecución de seis meses y comenzará previsiblemente en dos meses.
La iniciativa, adjudicada tras un proceso de licitación al que concurrieron diez empresas, está considerada como el mayor proyecto de eficiencia energética llevado a cabo en el municipio.
El plan contempla una inversión total de 1.401.298,01 euros, financiada mediante un préstamo sin intereses a diez años del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro del programa estatal de ayudas para la renovación del alumbrado exterior municipal.
Además de la sustitución de luminarias -que permitirá completar la renovación de los cerca de 6.000 puntos de luz del suelo urbano-, el proyecto incluye la modernización de más de 60 cuadros de mando, la instalación de sistemas de telegestión para regular el flujo lumínico, la renovación parcial de líneas eléctricas y la mejora de infraestructuras asociadas.
Cortes de luz
Las actuaciones se desarrollarán por barrios, lo que podría implicar cortes puntuales de calles durante la ejecución. Una vez finalizados los trabajos, se realizarán mediciones lumínicas certificadas para garantizar el cumplimiento de los estándares de eficiencia y calidad.
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