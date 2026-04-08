Una senderista tras ser atacada por un perro en Elda: "Pensé que me mataba"

"Pensé que me mataba". Es lo que asegura que se le pasó por la cabeza a una senderista de Elda tras ser atacada por un perro en la zona de la Rambla de la Melva, en el término municipal de la ciudad. Los hechos ocurrieron cuando uno de los animales, sin correa, salió de la conocida como Casa Marín y se abalanzó sobre la víctima, causándole heridas en el tobillo izquierdo.

Según explica la afectada, Sonia Cano, todo ocurrió de forma repentina mientras realizaba una ruta que nunca había hecho. "Suelo ir al monte Bolón o al Cid, pero una amiga me habló de una ruta por la zona de Camara y decidí hacerla. Iba siguiendo las indicaciones y, a la vuelta, sobre las tres y media, fue cuando me pasó". explica.

Cano señala que no tuvo tiempo de reaccionar: "Salió un perro que estaba atado y me asusté, pero justo después salió otro que estaba suelto. No me dio tiempo a nada, se me echó encima".

Forcejeo

Durante el ataque, la senderista trató de defenderse como pudo. "Estuve forcejeando con él, dándole patadas y pidiendo socorro. Pensaba: ‘este animal me mata’", asegura. Finalmente, logró escapar tirándose por un terraplén: "Al caer hacia abajo, el perro se quedó arriba. Salí como pude, arrastrando la pierna, y me escondí porque tenía miedo de que me siguiera".

Lugar desde el que salió el perro que atacó a la senderista. / INFORMACIÓN

Desde ese punto pidió ayuda a su familia y a la Policía Local. Su hermano llegó al lugar en unos 28 minutos y fue quien la trasladó al Hospital de Elda, ya que asegura la Policía Local no llegó a tiempo. "La policía estaba intentando localizar el sitio, pero mi hermano llegó antes", relata.

Vacunas

En el centro hospitalario le practicaron varias curas. "Me dijeron que las heridas eran considerables, me pusieron vacunas y me dieron varios puntos", explica. La afectada acude ahora a curas cada tres días y se encuentra de baja laboral.

Tras lo ocurrido, Cano presentó denuncia. Primero acudió a la Policía Local, que registró la incidencia, y posteriormente a la Policía Nacional, donde se abrió atestado. El equipo de Policía Judicial de la Policía Nacional de Elda se ha hecho cargo del caso, que podría derivar en vía penal debido a la gravedad de las lesiones.

Así le ha quedado el tobillo tras el ataque. / INFORMACIÓN

La afectada asegura que, según le trasladaron, no se trata de un hecho aislado. "Me dijeron que ese perro ya tiene otras denuncias previas, incluso con mordeduras como la mía, y que ya está en el juzgado", afirma, mostrando su malestar: "Si yo lo hubiera sabido, no habría pasado por allí. ¿Qué tiene que pasar para que se actúe?".

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A día de hoy, Cano continúa recuperándose de las heridas. "La primera semana fue muy dura por el dolor. Ahora voy apoyando poco a poco, pero no puedo hacer vida normal ni andar bien", explica. Pese a lo ocurrido, insiste en que siempre ha confiado en los animales: "Me gustan mucho y nunca he tenido miedo, pero no piensas que te puede pasar algo así".