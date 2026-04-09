Elda estrena 1.260 contenedores inteligentes para revolucionar el reciclaje en la ciudad

Elda ha presentado el nuevo sistema de contenedores de residuos que marcará un antes y un después en la gestión de la limpieza viaria y el reciclaje. El alcalde, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y el adjunto a dirección de Fobesa, Rubén Llopis, ha detallado las claves de esta renovación integral.

En total, se instalarán 1.260 nuevos contenedores dotados de tecnología avanzada que permitirá optimizar el servicio. La actuación supone la sustitución completa de los actuales depósitos, tanto en las islas de reciclaje (papel-cartón, envases y resto) como en la recogida de la fracción orgánica, identificada con los contenedores marrones.

Uno de los principales cambios es que cada contenedor de residuos orgánicos irá acompañado de uno de resto y contará con un sistema de apertura mediante llave. El objetivo es garantizar que los residuos depositados sean lo más puros posible, favoreciendo así su tratamiento específico.

Los contenedores cuentan con un sistema de recogida selectiva. / JESUS CRUCES

“Este nuevo sistema de recogida selectiva permitirá una correcta separación de los residuos, cumpliendo con las directrices del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana y los objetivos europeos de economía circular”, ha señalado el alcalde.

Cartas informativas

En los próximos días, el Ayuntamiento enviará cartas informativas a todos los domicilios con instrucciones detalladas sobre el uso de los nuevos contenedores y el procedimiento para obtener la llave del contenedor marrón. También se podrán solicitar en las oficinas de Fobesa, mientras que educadores ambientales recorrerán la ciudad para informar directamente a la ciudadanía.

El nuevo servicio contempla la recogida diaria de los contenedores marrones y grises, un aumento en la frecuencia de recogida, así como la limpieza y lavado de los propios depósitos y la retirada de residuos acumulados en su entorno.

Rubén Alfaro ha destacado que esta iniciativa no solo mejora la eficiencia del servicio, sino también la imagen urbana: “Renovamos por completo los contenedores, modernizamos nuestras calles y reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad”.

Algunos de los contenedores funcionarán con llave. / JESUS CRUCES

Por su parte, Rubén Llopis ha subrayado que todos los contenedores incorporarán tecnología RFID para su identificación y control, lo que permitirá una gestión más eficaz. Además, siempre estarán agrupados en islas completas siempre que el espacio lo permita, evitando la instalación de contenedores aislados.

Según ha explicado, la experiencia en otros municipios demuestra que este sistema mejora de forma significativa la calidad de la fracción orgánica recogida, clave para aumentar los niveles de reciclaje.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Elda da un paso más en la modernización de los servicios públicos, apostando por la innovación y la sostenibilidad para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.