Elda reabre el pabellón de madera cuatro años después del derrumbe de su grada

Casi cuatro años después del derrumbe de una grada del pabellón de madera durante un campeonato de gimnasia, el Ayuntamiento ha anunciado la reapertura del recinto deportivo de la avenida de las Olimpiadas. La instalación vuelve a estar operativa tras la finalización de unas obras de remodelación que han permitido renovar las gradas, la cimentación y la pista.

El pabellón fue clausurado tras el colapso parcial del graderío durante la celebración del Campeonato de España de Fitkid, una disciplina que combina gimnasia, danza y acrobacia. Durante la competición cedieron dos pilares del edificio, lo que provocó el derrumbe de parte de la grada. En ese momento se encontraban en la zona unos 20 niños y varios adultos. Afortunadamente, no hubo personas atrapadas y solo cuatro menores resultaron heridos leves, según confirmaron entonces el Consorcio Provincial de Bomberos y el Ayuntamiento de Elda.

Las obras realizadas han permitido reforzar la cimentación del recinto, logrando un pavimento firme y seguro sobre el que se han instalado nuevos módulos de gradas con asientos individuales. El aforo alcanza ahora las 637 plazas, lo que supone un incremento de cerca de 200 espectadores respecto al antiguo graderío.

Los bomberos en la intervención en el pabellón Juan Carlos Verdú, cuando se derrumbó parte de la grada en 2022. / CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

Además, se ha construido un nuevo pabellón de vestuarios adaptado a todas las medidas de accesibilidad, facilitando su uso a personas con movilidad reducida. Estas instalaciones cuentan también con sistemas de ventilación que evitan la condensación y la humedad, así como con iluminación led, que mejora la eficiencia energética y proporciona una luz más homogénea.

Trabajos

Durante los trabajos se han llevado a cabo otras actuaciones, como el sellado de pequeñas fisuras en la fachada, con el objetivo de ofrecer un espacio completamente funcional para los clubes deportivos de la ciudad. Asimismo, se ha instalado una nueva pista de juego, más moderna y segura. La cancha incorpora detalles con los colores de la bandera de la ciudad y el escudo heráldico de Elda en el centro.

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Así ha quedado el nuevo pabellón. / INFORMACIÓN

Cabe recordar que, de forma paralela, la Concejalía de Inversiones y Espacio Público está ejecutando las obras de renovación del muro perimetral del antiguo Pepico Amat. Estas actuaciones forman parte del plan municipal para recuperar este enclave deportivo situado en la avenida de las Olimpiadas, que junto al pabellón Juan Carlos Verdú, la Pista Azul y el Campo Anexo conforma una importante área deportiva abierta a toda la ciudadanía.