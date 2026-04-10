El Hospital de Elda lidera un tratamiento sin cirugía para nódulos tiroideos

El Departamento de Salud de Elda ha consolidado un innovador programa de tratamiento mínimamente invasivo para nódulos tiroideos benignos, posicionándose como referente en la Comunidad Valenciana en la aplicación de alternativas a la cirugía tradicional.

La iniciativa, puesta en marcha en 2024, ha permitido realizar más de medio centenar de intervenciones mediante técnicas como la ablación por radiofrecuencia y la etanolización. Estos procedimientos ofrecen a los pacientes opciones terapéuticas seguras, eficaces y menos invasivas.

Los nódulos tiroideos benignos son una patología frecuente y, durante años, la cirugía ha sido la única opción en casos con síntomas como dificultad para tragar, alteraciones funcionales —como el hipertiroidismo— o molestias estéticas.

El equipo de Endocrinología del Hospital de Elda. / GVA

Sin embargo, estas nuevas técnicas permiten reducir el tamaño de los nódulos y mejorar la sintomatología, evitando en muchos casos la intervención quirúrgica y favoreciendo una recuperación más rápida.

El programa está dirigido por el especialista en Endocrinología y Nutrición, el doctor José Javier Campuzano Jara, bajo la supervisión del jefe de sección, el doctor José Manuel Ruiz Palomar. Aunque se inició en colaboración con el Servicio de Otorrinolaringología, actualmente se desarrolla íntegramente desde el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

La realización de estos procedimientos desde este servicio facilita un abordaje clínico integral y una selección más precisa de los pacientes candidatos, dado que estos especialistas son quienes evalúan habitualmente las enfermedades tiroideas benignas.

Menos cirugía y mayor eficiencia

La implantación de estas técnicas mínimamente invasivas sigue siendo limitada, lo que convierte al Departamento de Salud de Elda en pionero en la Comunidad Valenciana al ofrecerlas de forma completa desde un servicio de Endocrinología.

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Este modelo organizativo ha contribuido a agilizar los tiempos de atención, reducir la necesidad de cirugía y optimizar los recursos sanitarios, mejorando de forma notable la eficiencia asistencial.