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El Supremo puede salvar de la ruina la Colonia de Santa Eulalia

El alto tribunal estudiará si las administraciones deben ir más allá de vigilar y sancionar para frenar el deterioro de bienes históricos de propiedad privada en toda España

El teatro de la Colonia de Santa Eulalia.

El teatro de la Colonia de Santa Eulalia.

informacion.es

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Tribunal Supremo ha decidido estudiar el caso de la Colonia de Santa Eulalia para aclarar hasta dónde llega la obligación de las administraciones públicas en la protección del patrimonio histórico en España. La Colonia de Santa Eulalia es una pedanía situada entre los términos municipales de Sax y Villena. Se trata de un complejo histórico y arquitectónico de propiedad privada, ahora en ruinas. Sus propietarios llegaron a ofrecer a la Generalitat un acuerdo de cesión de los inmuebles para evitar su deterioro, pero finalmente no se materializó.

Asimismo, el origen del conflicto está en la reclamación de un particular que solicitó al Ayuntamiento de Sax que obligara a los propietarios de este conjunto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), a mantener los edificios en condiciones adecuadas de seguridad y conservación.

La Colonia de Santa Eulalia se desmorona por el abandono, el expolio y el vandalismo

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Acceso principal al palacio. / ÁXEL ÁLVAREZ

La petición fue rechazada tanto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante como por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ambos tribunales concluyeron que el Ayuntamiento no es propietario de los inmuebles y que ya había actuado dentro de sus competencias, mediante inspecciones, órdenes de ejecución y sanciones dirigidas a los propietarios. También señalaron que la acción de un ciudadano no puede obligar a la Administración a adoptar cualquier medida concreta.

Jurisprudencia

Tras estas resoluciones, el caso ha llegado al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación. En un auto, el alto tribunal ha decidido admitirlo a trámite al considerar que existe una cuestión jurídica relevante que debe ser aclarada.

La Colonia de Santa Eulalia: una joya histórica y arquitectónica abandonada y en ruinas

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Situada entre los términos de Sax y Villena, se encuentra esta villa de finales del siglo XIX basada en el sistema político del socialismo utópico / Áxel Álvarez

En concreto, el Supremo señala que no hay una doctrina clara sobre qué nivel de actuación corresponde a la Administración cuando un bien del patrimonio histórico se encuentra en riesgo de deterioro, especialmente cuando es de propiedad privada. Además, apunta que existen criterios distintos en otros tribunales y que se trata de una cuestión que puede afectar a numerosos casos en todo el país.

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Por ello, el Tribunal Supremo analizará el asunto para fijar una interpretación sobre las obligaciones de las administraciones públicas en estos casos. Su futura decisión servirá como referencia para situaciones similares relacionadas con la conservación del patrimonio histórico en España.

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