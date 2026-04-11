Aparatoso accidente en la A-31 a su paso por Sax

La mañana en la autovía A-31 se complica. Un aparatoso accidente en esa vía, en el kilómetro 198 que ha provocado retenciones en ambos sentidos. El siniestro ha sucedido dirección Madrid a la altura del municipio de Sax sobre las 12:00 horas.

En el lugar, se han visto implicados diferentes vehículos, como un camión, pero no se ha necesitado la intervención del CICU. Se desconocen las causas del incidente que ya ha quedado resuelto según la DGT, que ha actualizado el estado de la circulación en sus redes sociales.