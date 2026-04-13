El PP critica que se necesite llave para abrir el contenedor marrón en Elda

El PP de Elda alerta de que el nuevo sistema de recogida de residuos implica “poner cerraduras al reciclaje” al incluir llaves para abrir los contenedores de la fracción orgánica, una medida que se está generalizando en la provincia.

El grupo municipal del Partido Popular de Elda ha comparecido este lunes en rueda de prensa para denunciar las "numerosas quejas vecinales recibidas tras la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza urbana y recogida de residuos sólidos urbanos", calificando la situación como “insuficiente y alejada de los problemas reales de los ciudadanos”.

Los portavoces adjuntos, Alberto García y Francisco Vidal, han sido contundentes al criticar la gestión del equipo de gobierno, al que acusan de “priorizar la imagen frente a la eficacia del servicio”.

Alberto García ha señalado que el nuevo contrato ya está en funcionamiento, recordando que el alcalde anunció recientemente la implantación de un sistema de apertura mediante llave en los contenedores de orgánico “sin dar ninguna explicación sobre su funcionamiento ni sobre cómo afectará a los vecinos”.

Poner una llave al contenedor es poner cerraduras al reciclaje. No facilita nada al ciudadano, al contrario, añade más dificultades a un servicio que ya presenta deficiencias Francisco Vidal — Portavoz adjunto del PP de Elda

“Antes de aplicar este tipo de medidas, hay que dar respuesta a los problemas reales que ya existen”, ha afirmado García, quien ha subrayado que “al ciudadano se le ha subido la tasa de basura un 100 % y ahora se le obliga a utilizar una llave para tirar sus residuos. Es una medida que lejos de facilitar, complica el uso del servicio”.

El edil popular ha cuestionado además la falta de previsión del sistema: “¿Qué va a pasar cuando un ciudadano llegue y el contenedor esté lleno?”. En este sentido, ha insistido en que “primero hay que garantizar un servicio eficaz de recogida y después plantear nuevas medidas, no al revés”.

Nuevos contenedores en Elda. / JESUS CRUCES

Por su parte, Francisco Vidal ha recordado que “el problema de la recogida de residuos en Elda no es nuevo”, señalando decisiones anteriores que no han funcionado, como la implantación de contenedores marrones "sin una correcta pedagogía ni medios para la separación", lo que ha provocado que “se sigan utilizando de forma incorrecta”.

Vidal ha incidido también en el crecimiento de la ciudad: “Elda ha aumentado en unos 5.000 habitantes en los últimos años y, sin embargo, no se ha incrementado el número de contenedores”. Según ha denunciado, “la nueva contrata no contempla más unidades, simplemente sustituye las existentes, lo que agrava el problema en muchos barrios”.

Llave para el contenedor

El portavoz adjunto ha sido especialmente crítico con la medida anunciada por el equipo de gobierno: “Poner una llave al contenedor es poner cerraduras al reciclaje. No facilita nada al ciudadano, al contrario, añade más dificultades a un servicio que ya presenta deficiencias”. Un sistema que por otra parte se está extendiendo por las grandes ciudades y que permite bonificaciones por el reciclaje de la fracción orgánica, gracias a esta apertura con llave.

Al ciudadano se le ha subido la tasa de basura un 100 % y ahora se le obliga a utilizar una llave para tirar sus residuos Alberto García — Portavoz adjunto del PP de Elda

En relación con los contenedores soterrados, Vidal ha exigido una solución inmediata: “O se revierten o se ponen en funcionamiento. No tiene sentido que estén ocupando espacio público, eliminando plazas de aparcamiento y sin prestar servicio”. Ha recordado que se trataba de una experiencia piloto que “no se desarrolló suficientemente” y sobre la que el equipo de gobierno “no ha dado ninguna explicación”.

Asimismo, ha lamentado la falta de planificación y estudios técnicos: “No se están haciendo estudios reales sobre la viabilidad de las medidas que se adoptan. Se anuncian decisiones sin explicar su impacto ni su funcionamiento”.

Desde el Partido Popular han reiterado que en 2023 ya propusieron la implantación de un sistema de envases retornables, el sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), “con resultados contrastados en otros países y mucho más eficaces que los modelos actuales de reciclaje”, propuesta que fue ignorada por el equipo de gobierno.

Finalmente, los populares han reclamado al ejecutivo local “más información clara y transparente para los ciudadanos” y han exigido que “se den soluciones a los problemas reales del servicio de recogida de residuos antes de implantar medidas que solo generan más complicaciones”.