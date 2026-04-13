La contundente respuesta del PSOE a la queja del PP por la cerraduras del contenedor marrón en Elda

El PSOE califica de "surrealista" que el PP considere que "el cierre de los contenedores marrones es algo futurista y muy de Europa, como si eso fuera algo negativo". Los populares han criticado la inclusión de cerraduras en los puntos de depósito de la fracción orgánica, pese a que este sistema se está extendiendo por otras ciudades, tanto gobernadas por el PSOE como por el PP.

Los socialistas han salido al paso este lunes de las declaraciones realizadas en una rueda de prensa por el Partido Popular referentes al cierre del contenedor marrón y la nueva contrata de recogida de residuos y limpieza viaria.

Así, el PSOE ha manifestado que “gracias a la planificación, el estudio y la valentía en la toma de decisiones de nuestro gobierno, la tasa de basuras de Elda se mantiene como una de las más bajas de la provincia de Alicante, donde municipios como La Nucia, Benidorm, Elche o Alicante, donde gobierna el PP, el recibo casi duplica la tasa de Elda, con cantidades que se aproximan a los 200 euros anuales, el doble que en nuestra ciudad”.

Negacionismo

En ese sentido, desde el Partido Socialista consideran que “lo que de verdad es surrealista es que el PP califique el cierre de los contenedores marrones como algo futurista y muy de Europa, como si eso fuera algo negativo”, y lamentan la "deriva popular hacia el negacionismo aplicado por Vox a todas las medidas europeístas": “Si el PP quiere vivir en la Edad de Piedra, allá ellos; pero nuestra ciudad no puede quedarse anclada en el pasado”.

Nuevos contenedores en Elda. / JESUS CRUCES

Desde el PSOE de Elda también recuerdan que ante el profundo recorte del servicio aplicado por el Partido Popular, con Adela Pedrosa al frente, la respuesta del actual gobierno ha sido la de "sacar adelante el mayor contrato de limpieza que ha conocido la ciudad de Elda en su historia, con amplios recursos tanto humanos como materiales para que la ciudad cuente con un servicio adaptado a las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad, cumpliendo con el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana y las normativas europeas".

"La llave del contenedor marrón nos permitirá obtener un residuo 100% puro, donde aquellas personas comprometidas con el planeta y el reciclaje puedan depositar los residuos orgánicos sin que nadie pueda alterarlo, y eso se traduce en un menor coste en el tratamiento en planta, por lo que este primer paso de cerrar el contenedor marrón puede dar paso a mayores bonificaciones para todas aquellas personas comprometidas con el reciclaje y la separación de residuos”, han destacado desde las filas socialistas.

Además, los socialistas destacan que esta medida “está siendo implantada por toda España, incluso en algunos municipios cercanos como en Sax, Xàtiva o zonas de la ciudad de Alicante, donde se está comprobando el incremento anual de los residuos orgánicos limpios gracias una implicación ciudadana cada vez mayor”.

También se recuerda que junto a cada contenedor marrón cerrado se situará uno gris abierto para el resto, de manera que aquellas personas que no quieran sumar, que al menos no resten: “Después de sus declaraciones, queda claro cuál de los dos contenedores utilizarán los concejales del Partido Popular”.