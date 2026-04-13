Villena recibe a Sona, el último tigre de circo de Portugal

AAP Primadomus de Villena recibe al último tigre de circo de Portugal. Se trata de Sona, un ejemplar albino que ha pasado toda su vida explotado en la industria del entretenimiento en Portugal. En España están prohibidos desde hace varios años, aunque se desconoce si podría quedar alguno en algún núcleo zoológico privado. Así, podría tratarse del último tigre de circo de la Península Ibérica.

Según ha informado la organización europea AAP (Animal Advocacy and Protection), su llegada marca el fin de la lucha contra el uso de animales salvajes en circos en Portugal.

El tigre blanco Sona ya descansa en Villena / INFORMACIÓN

El tigre blanco Sona ha llegado a Villena tras ser rescatado por AAP en colaboración con la organización Pangea Trust. Sona, que ahora tiene 16 años, fue utilizado desde los tres meses de edad en el circo para aparecer en trucos de magia y ser exhibido como reclamo para los visitantes. Vivía en un remolque de tráiler con una pequeña jaula exterior.

Sona está desungulado en sus patas delanteras, le falta un colmillo, tiene cataratas severas, presenta la musculatura debilitada y lesiones en las almohadillas de las patas

El caso de Sona era conocido por la organización desde 2018, pero en aquel momento las autoridades no podían intervenir ya que la legislación de Portugal permitía los animales salvajes en circos.

Un momento del traslado de Sona / INFORMACIÓN

"Afortunadamente, y en parte gracias al trabajo de AAP, en 2019 Portugal aprobó la prohibición del uso de animales salvajes en circos a partir de julio de 2025. Desde ese momento, el circo estaba obligado a dejar de mantener animales salvajes o, en caso contrario, se procedería a su incautación. Tras retomar el contacto y por mediación de Pangea Trust, sus propietarios decidieron buscar un lugar adecuado para Sona y ceder al animal", han explicado este lunes desde APP.

Secuelas

Sona presenta secuelas de su vida pasada en el circo. Está desungulado en sus patas delanteras, práctica habitual en felinos usados para entretenimiento que consiste en amputar la primera falange de los dedos para evitar que las uñas vuelvan a crecer, haciéndolos “más seguros”.

Jaula donde vivía el tigre blanco en Portugal / INFORMACIÓN

Este procedimiento es extremadamente doloroso y ocasiona secuelas de por vida en la movilidad y bienestar de los felinos. Le falta un colmillo, extraído por una infección en la encía hace dos años, tiene cataratas severas y presenta la musculatura debilitada en caderas y patas, probablemente debido a la falta de movimiento durante tantos años. También presenta lesiones en las almohadillas de las patas debido a haber vivido sobre una superficie dura y sin cobertura natural.

Aunque en España está prohibido el uso de animales salvajes en circos desde 2023, en otros países de Europa aún se permite tener tigres y leones en los espectáculos circenses Olga Martín — Responsable de Políticas Públicas de AAP en España

La historia de Sona no es un caso aislado. “Aunque en España está prohibido el uso de animales salvajes en circos desde 2023, en otros países de Europa aún se permite tener tigres y leones en los espectáculos circenses” comenta Olga Martín, responsable de Políticas Públicas de AAP en España.

“Evitar este sufrimiento en Europa es uno de los objetivos de AAP, y por ello trabajamos por una prohibición europea del uso de animales salvajes en circos, para garantizar que ningún animal vuelva a sufrir lo que Sona ha sufrido durante toda su vida”, concluye.

Otra imagen de Sona / INFORMACIÓN

Tras su llegada a AAP, Sona pasará una cuarentena donde podrá descansar y adaptarse poco a poco a las rutinas del centro y familiarizarse con su nuevo entorno. Durante este período se realizan analíticas parasitológicas y bacteriológicas para descartar posibles patologías que puedan afectar a otros animales en el centro de rescate.

También se realiza una revisión veterinaria exhaustiva para evaluar todas las secuelas derivadas de su pasado. Una vez las analíticas lleguen negativas, Sona saldrá de cuarentena y podrá pisar, por fin y por primera vez en su vida, tierra en un entorno natural.