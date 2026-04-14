Esta es la razón por la que Monóvar se adhiere a la red Camino del Cid

El Ayuntamiento de Monóvar ha formalizado su adhesión a la red del Camino del Cid, un reconocido itinerario turístico-cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste siguiendo las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, uno de los personajes más emblemáticos de la Edad Media.

Con esta adhesión, Monóvar pasa a formar parte de una red que promueve un modelo de turismo sostenible, basado en la valorización del patrimonio histórico, cultural y natural, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

La incorporación de Monóvar al Camino del Cid supone una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento como destino de turismo cultural y de interior, poniendo en valor su entorno, su historia y su oferta turística.

La adhesión de Monòver al Camino del Cid representa un paso muy importante para situar nuestro municipio en el mapa del turismo cultural Mª Amparo Maestre — Concejal de Turismo de Monóvar

Así mismo, esta adhesión de Turisme Monòver conlleva una importante promoción del municipio a nivel nacional e internacional, al integrarse en una red consolidada que atrae a miles de viajeros cada año.

Esta visibilidad permitirá dinamizar el turismo local, incrementar la llegada de visitantes, fomentar el consumo en comercios y establecimientos hosteleros, y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al sector turístico.

En palabras de la concejal de Turismo, Mª Amparo Maestre, “la adhesión de Monòver al Camino del Cid representa un paso muy importante para situar nuestro municipio en el mapa del turismo cultural".

La edil ha destacado que "formar parte de este itinerario nos permite mostrar nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestro entorno a un público cada vez más interesado en experiencias auténticas y sostenibles”.

Así mismo, ha destacado que “esta iniciativa contribuirá a dinamizar la economía local y a crear nuevas oportunidades para el tejido empresarial vinculado al turismo”.

Nuevas vías de colaboración

Además, la pertenencia al Camino del Cid abre nuevas vías de colaboración con otros municipios y entidades integradas en esta red, favoreciendo la creación de sinergias, el desarrollo de iniciativas conjuntas de promoción y la puesta en marcha de productos turísticos innovadores.

Desde Turisme Monòver "se invita a visitantes y amantes del turismo cultural a descubrir este itinerario único, que combina historia, literatura y naturaleza a lo largo de algunos de los paisajes más singulares de España".

Referente

El Camino del Cid tiene como principal referencia el "Cantar de mío Cid", el gran poema épico medieval hispánico, escrito entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, que narra las gestas del Cid Campeador. Los enclaves, paisajes y fortalezas mencionados en esta obra constituyen la columna vertebral de la ruta, que también incorpora otros lugares vinculados a la figura histórica del Cid, enriqueciendo así la experiencia del viajero.

Presentación del Ayuntamiento de su adhesión al Camino del Cid / INFORMACIÓN

Se trata de una ruta esencialmente rural, donde la tranquilidad, el contacto directo con el territorio y la autenticidad de los paisajes son elementos clave para quienes buscan experiencias alejadas del turismo masivo.

El itinerario, de gran extensión con aproximadamente 1.400 kilómetros de senderos y cerca de 2.000 kilómetros de carretera, se estructura en diferentes rutas tematizadas de entre 50 y 300 kilómetros. Esta configuración permite a los viajeros adaptar el recorrido a su disponibilidad de tiempo, facilitando tanto escapadas cortas como travesías más completas.