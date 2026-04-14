Estos son los dos atractivos grados que incorpora la UNED a su oferta en Elda

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elda amplía su oferta de formación universitaria con la implantación de los grados de Inteligencia Artificial y de Psicología.

Los nuevos cursos anunciados este martes por el alcalde Rubén Alfaro "refuerzan el posicionamiento de la ciudad como referente educativo y consolidan su apuesta por el talento, la innovación y la igualdad de oportunidades", han señalado desde el Consistorio.

Alfaro ha informado de estas dos nuevas titulaciones universitarias en la sede de la UNED en la ciudad: el grado en Psicología, en modalidad presencial, y el grado en Inteligencia Artificial, que se cursará en modalidad presencial y online.

La llegada de estos dos grados universitarios refuerza nuestra apuesta por la formación como motor de progreso, igualdad de oportunidades y desarrollo económico Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Esta nueva oferta formativa entrará en funcionamiento el próximo curso académico y "supone un avance significativo en la consolidación de Elda como polo educativo de referencia en la comarca", han señalado desde el ejecutivo municipal.

Además del regidor eldense, en el acto de presentación también han estado presentes la concejal de Relaciones con la Universidad, Elizabeth Belda, y el director del Centro Asociado de la UNED en Elche, Francisco Escudero.

Hito estratégico

La incorporación de estos estudios representa un hito estratégico para la ciudad, especialmente en el ámbito de la Inteligencia Artificial, ya que Elda se convierte en uno de los cinco puntos de la Comunidad Valenciana donde se impartirá esta formación, considerada clave para el desarrollo tecnológico y económico en sectores como la industria, la sanidad, la educación o los servicios.

Además, la implantación del grado en Psicología permitirá a numerosos jóvenes acceder a estudios universitarios sin necesidad de desplazarse fuera de su municipio, lo que supondrá un importante ahorro económico para las familias y facilitará la conciliación personal y académica, contribuyendo también a democratizar el acceso a la educación superior.

El alcalde de Elda ha destacado que “la llegada de estos dos grados universitarios marca un antes y un después para nuestra ciudad y para toda la comarca, ya que refuerza nuestra apuesta por la formación como motor de progreso, igualdad de oportunidades y desarrollo económico”.

Psicología se ofrecerá el próximo curso en la modalidad presencial y el grado en Inteligencia Artificial en modalidad presencial y online

En este sentido, ha subrayado que “Elda se posiciona como una ciudad que mira al futuro, incorporando nuevas áreas de conocimiento y adaptándose a los cambios tecnológicos del siglo XXI”.

En relación al grado en Inteligencia Artificial, el regidor ha afirmado que “apostar por la IA es apostar por la innovación y la competitividad, por estar en la vanguardia de los sectores con mayor proyección global”. Asimismo, ha resaltado la importancia social del grado en Psicología, indicando que “en un momento en el que la salud mental es una prioridad, formar profesionales cualificados es una necesidad urgente a la que Elda contribuirá de manera decisiva”.

Más de un millar de estudiantes

Durante la presentación también se ha destacado el crecimiento de la UNED en Elda, consolidada tras varias décadas en la ciudad con un récord histórico de matriculaciones con 1.070 estudiantes en el curso 2025-2026, de los cuales un 40% procede de Elda y Petrer, mientras que el resto llega desde provincias como Murcia, Albacete y Valencia. Además, la Universidad Abierta para mayores de 55 años ha experimentado un incremento del 31%, alcanzando las 359 matriculaciones.

El alcalde ha querido agradecer el compromiso de la UNED con la ciudad, señalando que “este logro es fruto del trabajo conjunto, del diálogo institucional y de una visión compartida de futuro”.

Finalmente, ha asegurado que “este no es un punto de llegada, sino un paso más en nuestra estrategia para consolidar Elda como referente en formación, innovación y oportunidades, construyendo una ciudad más preparada, más competitiva y más justa”.

La UNED apuesta por Elda porque no puede ser de otra manera. Son cuatro décadas de apuesta formativa de pasado, de contundente presente y de esperanzador futuro Francisco Escudero — Director del Centro Asociado de la UNED en Elche

Por su parte, Francisco Escudero ha explicado que "la UNED apuesta por Elda porque no puede ser de otra manera. Son cuatro décadas de apuesta formativa de pasado, de contundente presente y de esperanzador futuro".

Plan 2026/2029

El director de la UNED en Elche ha indicado que "la ampliación de la oferta formativa en Elda forma parte del Plan 2026-2029 firmado por la ministra de Universidades, Diana Morant, y el rector Ricardo Mairal para fortalecer, consolidar y expandir la UNED".

Escudero ha afirmado que "tenemos alumnos y alumnas de Elda y de Petrer, pero también de otras localidades, lo que convierte a esta ciudad en un polo de atracción. La UNED, que es la única universidad estatal, tiene un poder vertebrador territorial muy grande".

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El director de la UNED ha destacado que "la implantación de la nueva titulación de IA en Elda, y también de Psicología, se ha materializado después de unas conversaciones en las que no hubo ningún problema porque hablamos el mismo idioma. Estamos dando respuesta a una demanda social con formación de futuro y adaptadas a los tiempos tan dinámicos que vivimos".