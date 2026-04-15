Esta es la amplia programación de la Semana de la Salud de Elda

El Ayuntamiento de Elda presenta la Semana de la Salud 2026, que tendrá lugar del 20 al 25 de abril en la calle Antonino Vera, a la altura de los Salones Princesa, bajo el lema 'Muévete por tu salud'.

Esta iniciativa de la concejalía de Salud nace con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables entre la población a través de una programación variada, participativa y accesible para todos los públicos.

Durante toda la semana, asociaciones locales, profesionales sanitarios y expertos en actividad física ofrecerán charlas dinámicas centradas principalmente en la alimentación saludable y el ejercicio físico, dos pilares fundamentales para el bienestar. Tras cada sesión, los asistentes podrán participar en caminatas organizadas hacia distintas sedes asociativas, donde se han preparado actividades complementarias y sorpresas.

Este año hemos querido poner el foco en dos pilares fundamentales para el bienestar: la alimentación saludable y el ejercicio físico Elizabeth Belda — Concejal de Salud de Elda

La concejala de Salud, Elizabeth Belda, ha destacado este miércoles que “es un placer presentar una programación que hemos preparado con mucha ilusión, pensada para toda la ciudadanía y que ha sido posible gracias a la implicación de asociaciones locales, centros de salud y distintas concejalías”.

Belda ha subrayado que “este año hemos querido poner el foco en dos pilares fundamentales para el bienestar: la alimentación saludable y el ejercicio físico, promoviendo la participación activa de vecinos y vecinas”.

Participación

Asimismo, la edil ha animado a la población a sumarse a las actividades señalando que “hemos preparado una semana pensada para cuidar la salud desde la cercanía, la participación y el movimiento”. En este sentido, ha recordado que “recomendamos acudir con ropa deportiva y calzado cómodo para poder participar plenamente en las actividades”, y ha invitado a toda la ciudadanía “a disfrutar, participar y, sobre todo, a moverse por su salud”.

Programa de actividades

Lunes, 20 de abril: A las 18:00 horas, en los Salones Princesa, se celebrará la charla 'Entrenamiento y sobrepeso: el socio que tu alimentación necesita para la lucha contra el sobrepeso', a cargo de Joaquín Vidal, graduado en Ciencias del Deporte. Tras la ponencia, los asistentes se desplazarán al gimnasio del propio ponente para realizar una sesión práctica de ejercicio físico.

Martes, 21 de abril: A las 18:00 horas, en los Salones Princesa, tendrá lugar la charla 'Fibromialgia, ejercicio y comunidad', impartida por Conchi Parada Lumbreras. Posteriormente, se realizará una caminata hasta la sede de la asociación de Fibromialgia.

Miércoles, 22 de abril: A las 18:00 horas, en los Salones Princesa, se desarrollará la charla 'Nuestra experiencia Marina Camina: caminando hacia una vida saludable', a cargo de Vicente Pradillo Parra, Paqui Rodríguez López y Nacho García Armero. Tras la charla, se realizará una caminata hasta el Centro de Salud de Marina Española.

Jueves, 23 de abril: A las 18:00 horas, en los Salones Princesa, se impartirá la charla 'Marcha contra el cáncer', a cargo de Cristina Berenguer y Francisco Juan. Al finalizar, se llevará a cabo una caminata hasta la sede de la Asociación Española contra el Cáncer.

Viernes, 24 de abril: A las 18:00 horas, en los Salones Princesa, tendrá lugar la charla 'Glucosa en equilibrio: aprende a controlar tu diabetes', impartida por María González Bellón. Tras la charla, se realizará una caminata hasta la sede de la Asociación de la Diabetes (ADEC).

Sábado, 25 de abril: El sábado será el día central de la Semana de la Salud, con la instalación de 16 carpas del tejido asociativo local donde se desarrollarán actividades de promoción de la salud e información a la ciudadanía. Además, se contará con la siguiente programación:

• Actividades infantiles y juegos organizados por los scouts, de 10:00 a 14:00 horas.

• Sesión de Body Combat y Zumba, de 10:00 a 11:00 horas, a cargo del gimnasio Enforma.

• Exhibición de baile y charla, de 12:00 a 12:30 horas, por la Escuela de Baile Studio 42.

• Exhibición de baile escolar, de 12:30 a 13:30 horas, con la participación de alumnado de centros educativos de la ciudad.

Para cerrar la jornada, se celebrará un gran sorteo con premios como mensualidades gratuitas, clases deportivas y otros regalos, gracias a la colaboración de los gimnasios Ludus, Enforma, Eldabox y Raicar. Asimismo, se sortearán cestas de frutas y verduras cortesía de la Asociación Mercado San Francisco y la Asociación Mercado Central.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Elda reafirma su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar, apostando por la concienciación, la prevención y la implicación activa de la ciudadanía.