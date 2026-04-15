El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante

El precio de venta del diésel ha descendido por sexto día consecutivo en las gasolineras españolas y se paga de media a 1,86 euros por litro, un 2 % menos que la semana pasada cuando se registró el precio máximo desde la entrada en vigor de la rebaja fiscal a los carburantes, aunque la estación de servicio de este combustible más cara de España estuvo este martes en la localidad alicantina de Algueña, a 2,209.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a este martes, el precio medio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas es 1,541 euros por litro, un 2,2 % más barata que hace una semana.

Tres semanas después de la entrada en vigor de la rebaja fiscal a los carburantes, el precio de la gasolina ha bajado un 15,3 % y el del gasóleo un 5,6 % en comparación con el 21 de marzo, último día en el que no se aplicó el descuento.

Lo que cuesta llenar el depósito

Con la subida del precio de los carburantes consecuencia de la inestabilidad provocada por la guerra en Irán, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 102,3 euros y uno de gasolina 84,76 euros.

Respecto al precio de los carburantes antes de impuestos, por lo que no se tiene en cuenta la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, desde el pasado 21 de marzo el diésel ha subido un 9 % y la gasolina un 1,1 %.

La subida de la gasolina y el diésel dispara un 150 % las consultas para instalar GLP / Pilar Cortés

El gasóleo más caro se paga a 2,209 euros

Este martes, el gasóleo más caro en España se llegó a pagar a 2,209 euros el litro en una estación de servicio de Algueña, mientras que el más barato se vendió en Figueres (Girona) a 1,459 euros, un 34 % menos que el precio máximo del día y un 21,6 % menos que la media.

Por operadores, Moeve cuenta con el gasóleo más caro, con un precio medio en sus estaciones de 1,914 euros por litro, al igual que Enilive, y les sigue Repsol con 1,902 euros.

Entre las más asequibles destaca otra semana más Tamoil, con 1,689 euros de media por litro, y le sigue de nuevo la compañía de bajo coste de movilidad sostenible Ballenoil -integrada en Moeve- con 1,708 euros.

Una estación de servicio de Alhama de Murcia repite como la que suministra la gasolina más cara de España por segunda semana consecutiva a un precio de venta de 2,099 euros, mientras que la más barata se puede encontrar en tres gasolineras diferentes de Utrera (Sevilla) a 1,289 euros.

De esta forma, la gasolina suministrada en estas estaciones es un 16,4 % más barata que la media nacional y un 38,6 % que el precio máximo de venta.

Respecto al precio medio de venta de las gasolinas por operadoras, Moeve también lidera esta clasificación con (1,577 euros) y le siguen BP Oil (1,57) y Repsol (1,567). Por el contrario, la más barata es de Ballenoil, a 1,456 euros de media el litro.