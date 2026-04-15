Elda agasaja este jueves a sus dos nuevos hijos predilectos

El Ayuntamiento de Elda celebrará este jueves 16 de abril, a partir de las 19.00 horas en el Teatro Castelar, el acto institucional de entrega de los títulos de Hijo Predilecto de la ciudad a Andrés Molina Giménez y Mari Carmen Segura Almodóvar. Esta distinción, que cuenta con el respaldo unánime de toda la Corporación Municipal, reconoce la relevancia social y cultural que ambos han tenido durante las últimas décadas.

Con este nombramiento, el Consistorio pone en valor la dedicación, el compromiso y la labor desarrollada por ambos homenajeados, cuya trayectoria ha tenido un impacto directo y positivo en la vida de cientos de personas, contribuyendo al desarrollo de una ciudad más inclusiva, participativa y solidaria.

En el caso de Andrés Molina Giménez, su figura está estrechamente ligada al ámbito social y de la accesibilidad, especialmente por su labor como presidente de la Asociación para la Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad Física y Sensorial (AMFI).

Desde esta responsabilidad, ha impulsado iniciativas clave para la integración laboral de personas con discapacidad, facilitando oportunidades de empleo y promoviendo la mejora de infraestructuras y servicios municipales. Entre sus logros destaca la creación de empleo para 40 personas con discapacidad y la puesta en marcha de un Centro de Atención Temprana para niños y niñas de 0 a 6 años.

Por su parte, Mari Carmen Segura Almodóvar ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito musical, cultural y social de la ciudad. Pianista y directora de orquesta, es fundadora del coro de los Santos Patronos y actual directora de la Coral Santos Patronos de Elda, además de ejercer la dirección general de la Orquesta de Cámara ‘Ciudad de Elda’.

Su compromiso con la cultura local se ha reflejado también en la dirección de la Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar en citas emblemáticas como el Concierto de Año Nuevo o el Concierto de Reyes, así como en su papel pionero al ser la primera mujer en dirigir el pasodoble ‘Idella’.

El acto, que será presidido por el alcalde Rubén Alfaro, es un reconocimiento público a dos trayectorias ejemplares que representan los mejores valores de la ciudad y que, desde ámbitos diferentes, han contribuido de manera significativa al bienestar colectivo y al enriquecimiento social y cultural de Elda.