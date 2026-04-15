Estas son las medidas que propone el PP para mejorar la accesibilidad en la Zona de Bajas Emisiones en Elda

El PP de Elda propone medidas para "garantizar la accesibilidad" en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La concejala del Grupo Municipal Popular en Elda, Mª Jesús García Viern, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la moción registrada para la mejora de la accesibilidad y la movilidad en la ZBE y áreas peatonalizadas del municipio.

La iniciativa plantea "la necesidad de compatibilizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental con la garantía efectiva del derecho a la movilidad y la accesibilidad universal de los vecinos".

Durante su intervención, la edil ha expuesto los fundamentos de la moción, poniendo el foco en las dificultades que actualmente presentan determinadas zonas peatonalizadas, especialmente en calles como Juan Carlos I y Antonino Vera.

“La implantación de las zonas de bajas emisiones debe ir acompañada de una planificación rigurosa que garantice la accesibilidad de todos los ciudadanos, especialmente de las personas con movilidad reducida”, ha señalado.

Las zonas de bajas emisiones, aunque obligatorias conforme a la normativa estatal, deben desarrollarse con una planificación integral que contemple alternativas reales y eficaces para la ciudadanía Mª Jesús García Viern — Concejal del PP de Elda

La concejal ha sido clara a la hora de plantear "la situación que día a día sufren los vecinos tras la peatonalización de Juan Carlos I y Antonino Vera", han apuntado desde el PP. “A día de hoy, en estas zonas no existe ningún plan que permita el acceso a personas con movilidad reducida, lo que está generando graves problemas a los vecinos”.

En este sentido, García Viern ha incidido en que “las zonas de bajas emisiones, aunque obligatorias conforme a la normativa estatal, deben desarrollarse con una planificación integral que contemple alternativas reales y eficaces para la ciudadanía, evitando que se perciban como una restricción”.

Tal y como recoge la moción, “las zonas de bajas emisiones y peatonales por sí solas no transforman la movilidad, su eficacia depende de una planificación estratégica coherente y de la existencia de alternativas accesibles”.

Otros problemas

La concejala ha subrayado también otros problemas derivados de la actual configuración de estas áreas, como la falta de zonas de carga y descarga adecuadas y la ausencia de aparcamientos disuasorios que compensen la eliminación de plazas. “Es imprescindible garantizar la convivencia entre la actividad comercial, la vida de los vecinos y la peatonalización, mediante una regulación inteligente que permita el normal desarrollo de la ciudad”, ha afirmado.

La concejal del PP durante la presentación de la moción sobre la ZBE / INFORMACIÓN

Asimismo, ha advertido que la falta de alternativas de estacionamiento “está afectando tanto a residentes como a comerciantes, dificultando el acceso y reduciendo la actividad en el centro urbano”.

La moción presentada por el Grupo Municipal Popular incluye una batería de medidas orientadas a corregir estas deficiencias, entre ellas: la sustitución de elementos físicos por sistemas inteligentes que permitan un acceso controlado y ágil, la regulación eficaz de las zonas de carga y descarga, el estudio de alternativas de estacionamiento, el refuerzo del transporte público o la garantía del acceso de los residentes a sus viviendas y garajes.

“La peatonalización no puede suponer una limitación al derecho de los vecinos a acceder a sus viviendas. Debemos avanzar hacia un modelo equilibrado que combine sostenibilidad, accesibilidad y dinamismo económico”, ha defendido.

Por último, García Viern ha instado al equipo de gobierno, formado por PSOE y Elda Para Todas, a estudiar y valorar esta propuesta desde el consenso y el interés general. “No se trata únicamente de cumplir con las exigencias legales, sino de hacerlo con responsabilidad, garantizando una ciudad accesible, ordenada y pensada para las personas”, ha concluido.