Novelda da el último paso para acabar con su deuda histórica

El Ayuntamiento de Novelda ha aprobado en pleno una modificación de crédito que permitirá poner punto final a la deuda histórica del municipio mediante la amortización anticipada del préstamo de reagrupación, una operación que se financiará con parte del remanente positivo de tesorería obtenido tras el cierre del ejercicio económico de 2025, que ha arrojado un saldo favorable de 2.465.808 euros.

La modificación presupuestaria aprobada asciende a 1.433.596 euros, de los que 936.215 euros se destinarán a la amortización anticipada de crédito, lo que permitirá cancelar definitivamente el préstamo de reagrupación que mantiene el Consistorio.

Con esta operación, y una vez abonada la cuota anual prevista del préstamo, el Ayuntamiento liquidará completamente su deuda financiera el próximo mes de junio, poniendo fin a años de restricciones económicas y tutela financiera.

Es un hito histórico alcanzar la deuda cero y por tanto liberarse de la carga financiera que la ha lastrado durante los últimos años Ana Sabater — Concejal de Hacienda de Novelda

La concejala de Hacienda, Ana Sabater, ha señalado que este paso es posible gracias a los resultados económicos obtenidos en el ejercicio anterior, subrayando que son el resultado de una “gestión eficiente y rigurosa del gasto y del compromiso del gobierno municipal con el dinero de los noveldenses”.

Para la responsable económica con esta operación Novelda consigue “un hito histórico: alcanzar la deuda cero” y, por tanto “liberarse de la carga financiera que la ha lastrado durante los últimos años”, algo que, afirmó, “es un éxito colectivo del equipo de gobierno y de todos y cada uno de los ciudadanos”.

Inversiones

La modificación de crédito aprobada en pleno también contempla destinar parte de ese remanente positivo, concretamente 225.000 euros a la conclusión de la adecuación y climatización de la ermita de Sant Felip y otros 225.000 euros para financiar la fase II del proyecto de restauración y rehabilitación de la muralla norte del Castillo de la Mola.

La propuesta salió adelante con el voto favorable del grupo socialista y Compromís, cuya portavoz Silvia Anna recordó la conveniencia de consensuar las inversiones previstas, mientras que Vox optó por la abstención y el grupo del Partido Popular votó en contra, al considerar, al igual que Compromís, que las inversiones incluidas en la modificación presupuestaria no habían sido consensuadas previamente con el resto de grupos municipales.

La concejal de Hacienda, Ana Sabater / INFORMACIÓN

Con esta decisión el Ayuntamiento de Novelda "cierra una etapa marcada por el elevado endeudamiento municipal y abre un nuevo escenario económico con mayor capacidad de inversión", han destacado desde el Consistorio. En palabras de Ana Sabater “cerramos las puertas a un pasado de deudas para abrirlas a una nueva etapa de inversión y solvencia”.

Una década para superar la deuda histórica

La cancelación definitiva de la deuda financiera municipal pone fin a más de una década de esfuerzos para sanear las cuentas públicas del Ayuntamiento. El endeudamiento del Consistorio noveldense alcanzó su punto más alto a mediados de la década de 2010, cuando la deuda municipal se situó cerca de los 40 millones de euros, una cifra que comprometía gravemente la estabilidad financiera de la institución y limitaba su capacidad para desarrollar nuevas inversiones.

Esta situación obligó al Ayuntamiento a acogerse a distintos mecanismos de financiación y a aplicar planes de ajuste supervisados por el Ministerio de Hacienda, lo que ha supuesto durante años una fuerte limitación del gasto municipal y una importante parte del presupuesto destinada exclusivamente al pago de préstamos y obligaciones financieras.

Con el paso de los años la deuda fue reorganizada en un préstamo de reagrupación, lo que permitió estructurar su devolución en un calendario a largo plazo. Aun así, cuando el actual equipo de gobierno asumió la responsabilidad municipal en 2019, el Ayuntamiento todavía mantenía una deuda superior a los 15 millones de euros.

Desde entonces el consistorio ha llevado a cabo una política económica basada en el control del gasto, el cumplimiento de las reglas fiscales y la amortización progresiva de los préstamos, lo que ha permitido reducir de forma continuada el endeudamiento municipal hasta alcanzar la cancelación total de la deuda financiera en 2026.