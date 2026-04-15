Senderismo en Alicante para Santa Faz: 12 km de ruta hasta la cumbre que une la provincia con Murcia
Naturaleza, historia y vistas panorámicas en un itinerario circular muy poco conocido en la provincia e ideal para recorrer durante el día festivo
La primavera es una época ideal para salir al campo y practicar senderismo. Las temperaturas suaves, los días más largos y el paisaje en plena floración convierten esta época del año en una de las más atractivas para disfrutar de la naturaleza en la provincia de Alicante.
Además, fechas señaladas como la romería de la Santa Faz, animan a algunos a buscar planes alternativos. Mientras miles de personas participan en la peregrinación, otros optan por alejarse de las aglomeraciones. Y no solo eso: quienes hacen puente y encadenan varios días festivos encuentran en el senderismo una forma perfecta de desconectar.
Sierra de Salinas
En este contexto, la Sierra de Salinas se presenta como una opción ideal para quienes buscan una ruta completa, exigente en su justa medida y con un gran valor paisajístico. Situada en el límite entre Alicante y Murcia, esta sierra ofrece itinerarios poco masificados y con vistas privilegiadas. Una de las rutas más destacadas es la que conduce a la cumbre de La Capilla, un recorrido circular que combina pistas forestales y senderos de montaña.
La ruta arranca en las inmediaciones de la Casa-Guarda de la Colonia, donde puedes dejar el vehículo antes de comenzar la caminata. Desde ese punto, el itinerario avanza por un camino de tierra amplio y cómodo durante los primeros kilómetros. A medida que se progresa, el recorrido va ganando interés. Tras ignorar varios desvíos laterales, el sendero empieza a alternar pequeñas bajadas con tramos de ascenso progresivo. Es en este punto donde se alcanza el collado de la Silla, desde donde arranca una senda más estrecha que marca el inicio del tramo más montañero de la ruta. Aquí comienzan a aparecer las señales de sendero local, que guían hacia la parte alta de la sierra.
La ascensión hacia la cumbre de La Capilla, situada a 1.238 metros de altitud, es uno de los momentos más destacados del recorrido. Aunque la senda no siempre está perfectamente definida, el itinerario es intuitivo y culmina con un pequeño tramo en el que es necesario ayudarse de las manos para superar algunas rocas. El esfuerzo tiene recompensa: desde la cima se obtienen vistas panorámicas que abarcan desde sierras alicantinas como el Maigmó o el Cid hasta parajes murcianos como la Sierra del Carche, con Yecla al fondo.
Tras disfrutar del paisaje, la ruta continúa descendiendo hacia uno de sus puntos más singulares: la Cueva del Lagrimal. Para llegar hasta ella, hay que regresar parcialmente sobre los pasos y tomar una senda que se adentra en un barranco. Este enclave recibe su nombre por el constante goteo de agua que se filtra desde el terreno, creando un ambiente húmedo y fresco muy característico.
El tramo final del recorrido combina caminos de tierra y pequeños tramos de carretera, siempre siguiendo indicaciones básicas y evitando desvíos innecesarios. Poco a poco, el itinerario regresa al punto de inicio, cerrando una ruta circular de unos 12 kilómetros, con un desnivel acumulado cercano a los 500 metros y una duración aproximada de algo más de cuatro horas.
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