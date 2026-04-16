Elda rinde un emotivo homenaje a sus dos nuevos hijos predilectos

El Teatro Castelar se ha llenado en la tarde de este jueves de familiares, amigos y colaboradores que han querido acompañar a Andrés Molina Giménez y Mari Carmen Segura Almodóvar en uno de los momentos más importantes de sus vidas. El Ayuntamiento de Elda ha celebrado el solemne y emotivo acto institucional de entrega del título de Hijo Predilecto de la ciudad a ambos homenajeados.

La gala, que ha estado presentada por Sarai Sánchez, ha servido para materializar una distinción concedida con el respaldo y la unanimidad de toda la Corporación, cuyos miembros han asistido al completo para reconocer la enorme relevancia social y cultural que ambos han tenido en Elda durante las últimas décadas.

Mari Carmen Segura con su título de Hija Predilecta / INFORMACIÓN

Mari Carmen Segura Almodóvar ha sido reconocida por su magnífica trayectoria en el ámbito musical, cultural y social. Pianista, directora de orquesta y directora general de la Orquesta de Cámara Ciudad de Elda, Segura pasará a la historia local por muchos méritos, entre ellos el de haber sido la primera mujer en dirigir el pasodoble ‘Idella’.

Este reconocimiento lo recibo en nombre de tantas personas anónimas que desde la sencillez y la coherencia hacen el bien cada día Mari Carmen Segura — Hija predilecta de Elda

Tras recibir la insignia de oro de la ciudad, el título de Hija Predilecta y de firmar en el Libro de Honor de la ciudad, Mari Carmen Segura se ha dirigido al público para afirmar que “este reconocimiento no lo siento como algo propio. Lo recibo en nombre de tantas personas anónimas que desde la sencillez y la coherencia hacen el bien cada día. Personas que con su generosidad y espíritu de servicio sostienen lo mejor de nuestra sociedad”.

Ha continuado asegurando que “a lo largo de mi vida he intentado con mis defectos y limitaciones estar al lado de quien lo necesitaba. Acompañar, escuchar, servir, he procurado hacerlo a través de la música, un lenguaje del alma, y también desde el tono inmenso de la fe, que ha guiado cada paso de mi camino. Porque aunque cada uno de nosotros es único, todos compartimos un mismo origen y un mismo destino”.

Es el primer reconocimiento que recibe en Elda una persona con discapacidad Andrés Molina — Hijo predilecto de Elda

A continuación ha sido el turno de Andrés Molina, quien igualmente ha recibido la insignia de oro de la ciudad, el título de Hijo Predilecto y ha firmado en el Libro de Honor.

Molina ha agradecido un reconocimiento que “es el primero que recibe en Elda una persona con discapacidad. Muchas gracias por este título de corazón”.

El alcalde entrega el título a Andrés Molina / INFORMACIÓN

Tras la entrega de los reconocimientos, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha querido reflejar el inmenso agradecimiento del municipio con un discurso profundamente emotivo: "Se dice a menudo que las ciudades son deudoras de quienes las habitan, pero yo creo que la verdad es mucho más profunda: cuando alguien decide entregarse por entero a su ciudad, sin reservas, sin horario y sin esperar nada a cambio, la ciudad contrae una deuda sagrada con esa persona. Y llega un momento en que esa ciudad, por puro sentido de justicia y gratitud, tiene la obligación moral de entregarse para siempre a esas personas. Hoy Elda no viene a entregar dos títulos; viene a reconocer y distinguir la extraordinaria trayectoria de dos de los suyos: Andrés Molina y Mari Carmen Segura".

Elda no viene a entregar dos títulos; viene a reconocer y distinguir la extraordinaria trayectoria de dos de los suyos: Andrés Molina y Mari Carmen Segura Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Dirigiéndose a él, el alcalde ha afirmado que "solo puedo darte las gracias en nombre de Elda por no conformarte. Por recordarnos que una ciudad solo es digna de llamarse ciudad si en ella cabemos todos y todas, sin que nadie se quede fuera ni se quede al margen. Nuestro municipio se ha convertido en un modelo de accesibilidad, inclusión y adaptación gracias a tu empeño, a veces testarudo, pero siempre lleno de humanidad. Y hoy Elda se convierte en una de las primeras ciudades de España en nombrar Hijo Predilecto a una persona con discapacidad. Sé que no buscabas el agradecimiento pero te lo has ganado porque no seríamos lo que somos sin tu rebeldía".

El alcalde le impone la insignia a Mari Carmen Segura / INFORMACIÓN

Sobre Mari Carmen Segura, Rubén Alfaro ha destacado que "a través de la Coral de los Santos Patronos has mantenido encendida la llama de nuestras tradiciones, recordándonos quiénes somos y cuáles son nuestras raíces cada vez que llegan las Fiestas Mayores. Has estado en cada causa solidaria, en cada rincón donde la cultura pedía paso, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar y con una nota musical bajo el brazo. Elda está 'agradecidísima' -ya ves que uso tu misma expresión- porque nos has enseñado que la música no es solo un sonido armonioso, es el alma que une a un pueblo. Tu ciudad también te lleva en el corazón, Mari Carmen, y por eso hoy ese cariño se hace ley. Te lo mereces con creces".

El alcalde impone la insignia a Andrés Molina / INFORMACIÓN

El primer edil ha finalizado su intervención con un mensaje conjunto: "Andrés, Mari Carmen: vuestras vidas son la prueba de que para transformar el mundo basta con querer hacerlo. Basta con trabajar desde la humildad, querer a tus vecinos y vecinas y dedicarse en cuerpo y alma para que la vida de los demás sea un poquito más fácil o un poquito más bella. Como alcalde, me lleno la boca de orgullo, pero como eldense, se me llena el pecho de emoción. Hoy Elda es más justa gracias a Andrés y suena mucho mejor gracias a Mari Carmen. Muchas gracias a los dos por vuestro espíritu de servicio y de compromiso social".

Como broche de oro a esta noche histórica para la ciudad, el acto ha finalizado con la brillante actuación de la Coral de los Santos Patronos, formación coral que la propia Mari Carmen Segura fundó y dirige. Ella misma ha dirigido y acompañado al piano a la agrupación, poniendo la nota musical final al homenaje de una ciudad que, hoy, ha devuelto una pequeña parte de todo lo que le han entregado.