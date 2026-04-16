El Hospital de Elda destierra el látex de los quirófanos

El departamento de salud de Elda ha puesto en marcha un nuevo protocolo que convierte sus áreas quirúrgicas en espacios completamente libres de látex. Se une así a otros hospitales de la provincia, como el de Torrevieja.

La retirada del entorno quirúrgico de productos que contienen este material permite ofrecer una atención más segura, especialmente a personas que pueden desconocer su sensibilidad o alergia al látex hasta el momento de la intervención. Esta actuación reduce de forma significativa el riesgo de reacciones inesperadas y contribuye a mantener un entorno quirúrgico más controlado y seguro.

Además, el protocolo aporta beneficios directos al personal sanitario, ya que disminuye la exposición continuada al látex y, con ello, la posibilidad de desarrollar sensibilización o alergias derivadas de la actividad profesional, especialmente en áreas con alta carga quirúrgica.

Prevención de riesgos

La nueva medida se ajusta a las recomendaciones internacionales, que consideran los espacios quirúrgicos libres de látex como una buena práctica clínica para prevenir incidentes relacionados con materiales alergénicos. Asimismo, esta iniciativa favorece la homogeneización de los procedimientos y refuerza la prevención de riesgos en el entorno quirúrgico.

Con la adopción de este protocolo, el departamento de salud de Elda concluye la adaptación de sus áreas quirúrgicas a un entorno sin látex, que pasa a formar parte de las condiciones habituales de trabajo y atención en los quirófanos.