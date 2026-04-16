Sanidad
El Hospital de Elda destierra el látex de los quirófanos
El departamento de salud implanta un protocolo que convierte sus áreas de operación en espacios libres del material para prevenir alergias y reducir riesgos
El departamento de salud de Elda ha puesto en marcha un nuevo protocolo que convierte sus áreas quirúrgicas en espacios completamente libres de látex. Se une así a otros hospitales de la provincia, como el de Torrevieja.
La retirada del entorno quirúrgico de productos que contienen este material permite ofrecer una atención más segura, especialmente a personas que pueden desconocer su sensibilidad o alergia al látex hasta el momento de la intervención. Esta actuación reduce de forma significativa el riesgo de reacciones inesperadas y contribuye a mantener un entorno quirúrgico más controlado y seguro.
Además, el protocolo aporta beneficios directos al personal sanitario, ya que disminuye la exposición continuada al látex y, con ello, la posibilidad de desarrollar sensibilización o alergias derivadas de la actividad profesional, especialmente en áreas con alta carga quirúrgica.
Prevención de riesgos
La nueva medida se ajusta a las recomendaciones internacionales, que consideran los espacios quirúrgicos libres de látex como una buena práctica clínica para prevenir incidentes relacionados con materiales alergénicos. Asimismo, esta iniciativa favorece la homogeneización de los procedimientos y refuerza la prevención de riesgos en el entorno quirúrgico.
Con la adopción de este protocolo, el departamento de salud de Elda concluye la adaptación de sus áreas quirúrgicas a un entorno sin látex, que pasa a formar parte de las condiciones habituales de trabajo y atención en los quirófanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia