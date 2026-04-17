Extinguido un incendio forestal declarado en el término municipal de Biar
A las 16:45 horas de este jueves se dio aviso de que había una columna de humo blanco en las inmediaciones del Pico del Fraile.
El incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en las inmediaciones del Pico del Fraile, en el término municipal de Biar, fue extinguido a las 18:23 horas por los servicios de emergencias.
Según han informado Emergencias de la Generalitat en su cuenta de X y el Consorcio Provincial de Bomberos, se dio aviso a las 16:45 horas de que había una columna de humo blanco en la montaña y ha acudido al aviso un helicóptero, cuatro unidades terrestres y otra más helitransportada de los bomberos autonómicos.
También actuaron tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Villena, dos unidades de prevención de incendios y una patrulla de la policía local, sin que se haya avanzado la superficie afectada aunque sí que se controló a las 17:19.
El Consorcio ha señalado que la rápida intervención de todos los efectivos logró controlar rápidamente el incendio, que fue extinguido pocas horas después.
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