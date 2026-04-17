La Generalitat da el primer paso para la construcción del nuevo colegio de Villena

El proyecto para levantar el nuevo colegio donde se unificarán los centros Príncipe Don Juan Manuel y Celaya de Villena por fin arranca. La Generalitat acaba de sacar a concurso la redacción del proyecto y la dirección de obra por 800.000 euros, según ha informado el alcalde Fulgencio Cerdán.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa tendrá siete meses para elaborar el proyecto, tras lo que la Conselleria de Educación deberá dotar de presupuesto la actuación y sacar a licitación la ejecución de las obras.

El primer edil ha recordado que a principios de febrero de este año y tras la reunión mantenida con el director general de Infraestructuras Educativas, la directora del Servicio, la arquitecta municipal y representantes de las comunidades educativas de los dos centros, también acompañado por el concejal de Obras y la concejal de Educación, manifestaba que "habíamos encontrado sintonía en la conselleria y que estaba esperanzado en que la construcción del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel saldría adelante".

Estoy muy contento de que después de la paralización, la obra siga su curso, una obra muy demandada por la comunidad escolar y por la ciudad de Villena Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

Y ha explicado que el jueves "he recibido una nueva y muy buena noticia al respecto, avanzamos en el proceso de construcción, ya que se ha publicado en la plataforma de contratación del Estado la licitación para la redacción del proyecto del nuevo centro por una cantidad de precio de licitación base sin impuestos de 807.914,30 euros".

El proyecto

Así, las empresas tiene de plazo hasta el 15 de mayo para presentar sus ofertas. El contrato de servicios tiene que abordar los siguientes objetos:

- El levantamiento topográfico y estudio geotécnico de los terrenos afectados por este proyecto.

- La redacción del proyecto de derribo de los dos centros y la dirección de obra de este.

- La redacción del proyecto básico y ambiental del nuevo centro educativo y de los documentos necesarios para la obtención de la correspondiente licencia municipal.

- La redacción del proyecto de ejecución, la redacción de los proyectos de desarrollo de las instalaciones, la redacción del estudio de gestión de residuos, la redacción de estudio de seguridad y salud, la redacción del plan de control de calidad de obra y demás documentos que se indican en este pliego.

- La dirección de obra, la dirección de la ejecución material de la obra, la dirección de la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, la redacción del programa de control calidad y desarrollo del libro de gestión de calidad de obra y de la documentación necesaria para la tramitación del instrumento de intervención administrativa ambiental que corresponda y sus correspondientes certificados, si así fuera exigible, y demás documentos que se indican en el pliego.

Ejecución de la obra

Una vez adjudicada la redacción del proyecto y del resto de documentos, que según se ha publicado es de siete meses, se prevé que la ejecución de obra, tendrá una duración igual a la del contrato de obras al que está vinculado, incluida la garantía. Por ello, el plazo de duración indicado es aproximado, ya que no se conocerá hasta la redacción del proyecto, donde se realizará la valoración del coste de la actuación, y licitación de las obras.

El alcalde ha manifestado estar "muy contento que después de la paralización, la obra siga su curso, una obra muy demandada por la comunidad escolar y por la ciudad de Villena, y mi reconocimiento al director general de Infraestructuras de la Conselleria de Educación que mueve ficha para que el nuevo colegio sea una realidad en los próximos años".

Hay que recordar que la Generalitat, tras la entrada en el gobierno del PP y Vox en 2023, paralizó la ampliación del Plan Edificant aprobada a última hora por el Botànic, que incluía en nuevo colegio Príncipe. Esto ha bloqueado durante dos años la licitación de la redacción del proyecto, que incluye como novedad la fusión del centro con el Celaya.