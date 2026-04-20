La remodelación de calado que empieza en breve en Elda

El Ayuntamiento de Elda ha adjudicado este lunes los trabajos de remodelación de la plaza Rosalía de Castro, uno de los proyectos incluidos en el Plan "Elda parte de ti", a la UTE Zenit Infraestructura-Alcudia Servicios y Obras. La actuación impulsada por la concejalía de Espacio Público e Inversiones cuenta con un presupuesto de 517.893 euros y un plazo de ejecución de entre 3 y 4 meses.

El ámbito de la actuación, que comenzará en las próximas semanas, abarca una superficie aproximada de 1.500 m², lo que permite una intervención integral y equilibrada en todo el entorno de este parque situado en el barrio de la Nueva Fraternidad, según ha informado el Consistorio.

Este proyecto contempla una amplia actuación que incluye una reurbanización integral con una pavimentación completamente nueva, más resistente, accesible y coherente con la estética del entorno.

Igualmente, se van a crear nuevas zonas verdes y se amplían las ya existentes, con incorporación de nuevas áreas ajardinadas con especies adaptadas al clima local y un incremento de la sombra natural y del arbolado, contribuyendo a mejorar el confort ambiental y a reducir el efecto isla de calor.

En total, se han diseñado diez parterres y jardineras que configurarán el espacio y los accesos. También se creará una zona amplia en la que, además de los bancos que se formarán con las jardineras, se instalarán dos zonas con mesas de merendero para que puedan ser usadas tanto por el alumnado de los colegios próximos como por el vecindario.

Gran zona de juegos infantiles

El proyecto también contempla la creación de espacios para las familias y para la convivencia, con nuevas áreas de juegos infantiles, seguras, modernas e inclusivas, y la creación de espacios para actividades biosaludables, que fomenten estilos de vida más activos. Uno de los grandes atractivos será una gran zona de juegos infantiles diseñados e integrados en la misma plaza, jugando con los volúmenes del terreno para que se integren en los propios juegos.

Para la pared medianera se diseñará un mural que permitirá, además, instalar un pequeño rocódromo. De la misma manera, se incorpora nuevo equipamiento y mobiliario urbano: pérgolas de grandes dimensiones, bancos, papeleras, aparca-bicis y otros elementos que mejoren la comodidad y el uso del espacio.

Igualmente, se llevará a cabo la sustitución de luminarias por tecnología LED, más eficiente y con menor consumo energético. Se implementarán también sistemas de drenaje para gestionar el agua de lluvia de forma natural y evitar encharcamientos y se instalará riego por goteo para un consumo de agua más responsable.

Hay que recordar que este proyecto se llevará a cabo tras la adquisición por parte del Ayuntamiento del solar anexo a este parque. La incorporación de este solar va a permitir crear un nuevo espacio verde mucho más amplio, con juegos infantiles y espacios de recreo para mayores y pequeños, donde poder disfrutar de momentos lúdicos y de esparcimiento al aire libre con total seguridad y comodidad.