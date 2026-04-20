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Villena se integra en la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas

La incorporación de los Moros y Cristianos permite tejer alianzas para su promoción nacional y colaboración en la futura declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional

Villena deslumbra en los Moros y Cristianos con una Entrada histórica de 38 escuadras especiales

Villena deslumbra en los Moros y Cristianos con una Entrada histórica de 38 escuadras especiales

Villena deslumbra en los Moros y Cristianos con una Entrada histórica de 38 escuadras especiales / Rafa Arjones

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Ayuntamiento de Villena ha participado en la XXVI edición de la Asamblea Anual de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (Aefrh), que celebró en Lugo, donde se eligió a su nueva directiva para los próximos cuatro años.

La delegación villenense estuvo formada por el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán, y el edil de Fiestas, José Ferri, que firmaron su incorporación oficial a dicha la entidad.

El alcalde en la asamblea de la Aefrh en Lugo

El alcalde en la asamblea de la Aefrh en Lugo / INFORMACIÓN

La Fiesta de Moros y Cristianos de Villena se suma a esta entidad que la componen 61 poblaciones con su recreación histórica de España con el objetivo de potenciar la difusión a nivel nacional e internacional de la fiesta, mejorar el potencial turístico de la ciudad y lograr la colaboración para el proyecto de solicitud de la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional.

La asociación aglutina a los principales eventos que se celebran en toda España y tiene buenas conexiones y presencia con otros países

Fulgencio Cerdán

— Alcalde de Villena

Villena se incorpora así a la Aefrh gracias a su valor histórico y cultural de las representaciones de las embajadas, uno de los actos centrales de las fiestas que se celebra a los pies del castillo de La Atalaya

Foto de familia de la asamblea

Foto de familia de la asamblea / INFORMACIÓN

El alcalde de Villena considera que “se nos abre una interesante oportunidad para Villena de mano de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, porque aglutina a los principales eventos que se celebran en toda España y tiene buenas conexiones y presencia con otros países, además de ferias y congresos vinculados a la cultura, el turismo y la historia”. 

Debemos aprovechar todo el potencial turístico de los Moros y Cristianos, que se traduce en empleo y riqueza para nuestros sectores de restauración, hostelero y comercial

José Ferri

— Concejal de Fiestas de Villena

En este sentido, el edil de Fiestas ha incidido en “la importancia de seguir protegiendo el valor único de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, al mismo tiempo, debemos aprovechar todo su potencial turístico, que se traduce en empleo y riqueza para nuestros sectores de restauración, hostelero y comercial”.

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Ferri recordó que hay un segmento del mercado turístico que busca este tipo de eventos en todo el mundo. Villena, a través de esta incorporación, también podrá disfrutar de las conexiones internacionales, ya que está integrada en la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas (Cefmh) integrada por Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Suiza

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