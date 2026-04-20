Villena se integra en la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas
La incorporación de los Moros y Cristianos permite tejer alianzas para su promoción nacional y colaboración en la futura declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional
El Ayuntamiento de Villena ha participado en la XXVI edición de la Asamblea Anual de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (Aefrh), que celebró en Lugo, donde se eligió a su nueva directiva para los próximos cuatro años.
La delegación villenense estuvo formada por el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán, y el edil de Fiestas, José Ferri, que firmaron su incorporación oficial a dicha la entidad.
La Fiesta de Moros y Cristianos de Villena se suma a esta entidad que la componen 61 poblaciones con su recreación histórica de España con el objetivo de potenciar la difusión a nivel nacional e internacional de la fiesta, mejorar el potencial turístico de la ciudad y lograr la colaboración para el proyecto de solicitud de la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional.
La asociación aglutina a los principales eventos que se celebran en toda España y tiene buenas conexiones y presencia con otros países
Villena se incorpora así a la Aefrh gracias a su valor histórico y cultural de las representaciones de las embajadas, uno de los actos centrales de las fiestas que se celebra a los pies del castillo de La Atalaya.
El alcalde de Villena considera que “se nos abre una interesante oportunidad para Villena de mano de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, porque aglutina a los principales eventos que se celebran en toda España y tiene buenas conexiones y presencia con otros países, además de ferias y congresos vinculados a la cultura, el turismo y la historia”.
Debemos aprovechar todo el potencial turístico de los Moros y Cristianos, que se traduce en empleo y riqueza para nuestros sectores de restauración, hostelero y comercial
En este sentido, el edil de Fiestas ha incidido en “la importancia de seguir protegiendo el valor único de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, al mismo tiempo, debemos aprovechar todo su potencial turístico, que se traduce en empleo y riqueza para nuestros sectores de restauración, hostelero y comercial”.
Ferri recordó que hay un segmento del mercado turístico que busca este tipo de eventos en todo el mundo. Villena, a través de esta incorporación, también podrá disfrutar de las conexiones internacionales, ya que está integrada en la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas (Cefmh) integrada por Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Suiza.
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