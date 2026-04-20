Villena se ve obligada a recurrir a Labora para cubrir las bajas del Conservatorio de Música

El Ayuntamiento de Villena ha recurrido al servicio valenciano de empleo, Labora, como solución para cubrir las bajas del profesorado del Conservatorio Municipal de Música, una medida adoptada "ante la falta de personal específico y de respuesta de la Conselleria de Educación, entidad con competencias exclusivas en formación musical reglada".

El concejal del Conservatorio de Música y de la Banda Municipal, José Ferri, ha explicado que hace un mes se abrió el proceso de selección de personal a través de Labora, un proceso que sigue abierto para la presentación de candidatos hasta el próximo jueves.

El Conservatorio de Villena / INFORMACIÓN

En este sentido, Ferri ha indicado que acudir a los demandantes de empleo a través de Labora “es la solución más rápida que el procedimiento administrativo nos permite, una vez que los acuerdos con la bolsa de empleo de otros conservatorios de música no han sido suficientes y que crear una desde el Ayuntamiento se extendería hasta seis meses”.

El propio concejal ha reconocido las dificultades para cubrir las sucesivas bajas entre el profesorado que, por causas diferentes, afectan al servicio educativo, y ha avanzado que se encuentra a la espera de la respuesta de la Conselleria de Educación ante los requerimientos de personal específico, figura que no es común en las plantillas municipales.

Si la conselleria no es capaz o no quiere absorber este servicio educativo, al menos debería colaborar con los municipios en proveer de docentes especializados con una bolsa específica para ello José Ferri — Concejal del Conservatorio de Música y de la Banda Municipal de Villena

Desde su punto de vista, “la formación musical es competencia exclusiva de la Generalitat. Muchos ayuntamientos ofrecemos esta educación desde hace tiempo sin disponer de la estructura administrativa para ello. Si la Conselleria de Educación no es capaz o no quiere absorber este servicio educativo, al menos debería colaborar con los municipios en proveer de docentes especializados con una bolsa específica para ello. Sin embargo, vemos que no hace ni lo uno ni lo otro”.

Quejas

Ferri expresó su “absoluta comprensión” ante las quejas del Consejo Escolar del Conservatorio por la falta de un docente, pero también recordó que las competencias de Educación corresponden a la conselleria. El edil del área ha señalado que el Consell debería generar plazas a libre disposición de los conservatorios de música de los municipios ante este tipo de situaciones, puesto que en realidad se trata de competencias exclusivamente autonómicas, como ocurre con el conjunto de la Educación.

“Seguramente es nuestra responsabilidad por ofrecer a la población de Villena y al resto de la comarca un Conservatorio que pagamos con más de un millón de euros de los impuestos de los vecinos y vecinas de Villena; pero no es nuestra culpa. La conselleria debería absorber la gestión de este centro que ahora sostiene Villena o, por lo menos, ser más colaborativo a la hora de garantizar profesores y para atender necesidades de espacio y material”,

Villena ya hace un esfuerzo significativo: cada alumno le cuesta al erario municipal 2.000 euros, con una mínima aportación económica de la Generalitat José Ferri — Concejal del Conservatorio de Música y de la Banda Municipal de Villena

El concejal ha comentado que la formación musical de los Conservatorios es muy específica y ajena al funcionamiento normal de un Ayuntamiento. Esta circunstancia genera que en cualquier situación de carácter laboral el consistorio carezca de recursos administrativos ágiles para cubrir determinadas bajas.

“Es verdad que podríamos generar bolsas para todos los perfiles y disciplinas del Conservatorio, pero el Consejo Escolar también debe entender que eso supondría paralizar algunos procesos o trámites que sí son competencias propias del Ayuntamiento”, ha explicado, al tiempo que añadió que “Villena ya hace un esfuerzo significativo: cada alumno le cuesta al erario municipal 2.000 euros, con una mínima aportación económica de la Generalitat Valenciana”.