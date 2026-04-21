La ampa del Conservatorio de Villena carga contra el Ayuntamiento por la falta de docentes

La ampa del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Villena carga contra la gestión del Ayuntamiento y denuncia la falta de docentes. El Consistorio informó el lunes de que se veía obligado a recurrir al servicio de empleo Labora para cubrir bajas, lamentado la falta de colaboración de la Generalitat, de quien recordaba era la competencia de la formación musical.

Poco después de este comunicado, los padres han emitido otro en el que "manifestamos nuestra disconformidad con la gestión y respuesta a la falta de profesorado por parte de los responsables del Ayuntamiento desde hace casi tres años".

Así, la ampa ha señalado que "siempre mismo discurso y justificaciones que faltan a la verdad para terminar haciendo un uso político del Conservatorio de Música, por ejemplo respecto a los costes económicos que supone el mantenimiento de la enseñanza de música en nuestra localidad, como si la enseñanza al igual que la sanidad tuviese que ser un negocio, o el acoger a alumnos de otras localidades cercanas fuera una losa, ejerciendo una lamentable xenofobia educativa que manifiestan sin ningún rubor públicamente una y otra vez".

La asociación destaca que con el Botànic la subvención rondaba los 125.000 euros y tras la llegada del PP a la Generalitat se ha disparado hasta superar los 400.000 euros al año

"La formación académica al igual que la sanidad es una inversión que no se debe reducir a números sino a los valores y aportación social y personal en las personas que se educan y forman en la misma. Pero si entre sus justificaciones falseadas para el ciudadano y usuario está el tema económico, hablaremos de ello", ha apuntado.

"El Ayuntamiento en diversas ocasiones ha mostrado su preocupación por una supuesta reducción de la subvención asignada a Villena, por ejemplo para el ejercicio 2025. Sin embargo, el análisis que desde el ampa hemos realizado de la evolución de las ayudas concedidas en los últimos años demuestra que la financiación recibida por el municipio ha experimentado un crecimiento muy significativo respecto a ejercicios anteriores desde que está la actual administración autonómica. Deben de saberlo, pero no lo dicen. La reducción que adujeron el año pasado de 44.000 € es la disculpa para no admitir que, durante estos dos últimos años, han tenido una financiación histórica, muy superior a la que tenían antes con la anterior administración".

El conservatorio de música de Villena. / INFORMACIÓN

Así, "adjuntamos una serie de datos para que el ciudadano de Villena y las familias del Conservatorio estén correctamente informados, recordando que cuando desde el Ayuntamiento hablan del gasto total nunca citan que también está incluido en ese gasto lo que supone la Banda de Música y otras actividades relacionadas con el Patronato".

Evolución

Sobre la evolución de las subvenciones concedidas para el Conservatorio de Música, según la ampa el Ayuntamiento ha percibido en los últimos ejercicios las siguientes cuantías en concepto de subvención: 120.787,02 euros en 2021; 123.316,69 euros en 2022; 128.313,76 euros en 2023; 455.832,12 euros en 2024; y 411.339,80 en 2025.

"Con anterioridad al ejercicio 2023, las ayudas asignadas a este Ayuntamiento se situaban en torno a 120.000 €. La evolución de los dos últimos ejercicios refleja, por tanto, un incremento sustancial en la financiación recibida, con un aumento del 255 % en 2024 y del 220 % en 2025, en comparación con el ejercicio 2023".

Sobre la justificación de la variación en las cuantías concedidas, "durante el ejercicio 2024, la administración autonómica actual procedió a un incremento extraordinario del crédito presupuestario global, que pasó de aproximadamente 4.000.000 € a casi 10.000.000 €, manteniéndose las bases reguladoras entonces vigentes".

Y añade que "dicha ampliación de crédito supuso un aumento generalizado de las subvenciones otorgadas a todas las entidades beneficiarias, sin modificar en ese momento los criterios de distribución aplicados en ejercicios anteriores. Como resultado, el Ayuntamiento pasó de percibir una media histórica de 120.000 € hasta 2023 a 455.832,12 € en 2024, y 411.339,80 € en 2025", tras salir el gobierno del Botànic y acceder a la Generalitat el PP y Vox.

La ampa asegura que el incremento en la dotación presupuestaria de la Generalitat evidencia el "compromiso continuado de esta administración con el sostenimiento y fortalecimiento de las enseñanzas artísticas de titularidad municipal"

"Por tanto, aun cuando en 2025 la subvención sea inferior en unos 44.000 € respecto al ejercicio anterior, el incremento acumulado respecto a 2023 y ejercicios previos sigue siendo muy significativo, evidenciando un fortalecimiento sostenido de la financiación pública recibida", han destacado desde la ampa.

"En 2025 se aprueba la resolución de 26 de mayo de 2025, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a conservatorios municipales, centros autorizados y centros integrados de enseñanzas generales y enseñanzas artísticas, elementales o profesionales, de música y danza. Estas nuevas bases tienen como finalidad garantizar un reparto más equitativo, objetivo y proporcional de los fondos públicos, introduciendo criterios actualizados que diferencian entre enseñanzas profesionales y elementales", e incorporan una serie de factores.

Estos factores, según señala la ampa, son número de alumnado matriculado; plantilla docente; titularidad y gestión del centro; nivel educativo y naturaleza de las enseñanzas impartidas; y esfuerzo financiero asumido por las entidades locales.

"Como consecuencia de la aplicación de estos nuevos criterios, el Conservatorio Profesional de Música de Villena continúa percibiendo una subvención muy superior a la recibida en ejercicios previos a 2023, consolidando un incremento neto del 220 % respecto al nivel histórico de financiación".

El Conservatorio de Música de Villena / INFORMACIÓN

Por otra parte, "la reducción observada en 2025 no responde a una decisión discrecional o individualizada, sino a la aplicación general de los nuevos criterios técnicos y jurídicos aprobados mediante la citada resolución, orientados a una distribución más equilibrada de los fondos y a la priorización de las enseñanzas de carácter profesional".

"Así, por todo lo expuesto, podemos concluir que la subvención concedida al Ayuntamiento en el ejercicio 2025 se ajusta plenamente al marco jurídico vigente, concretamente a la resolución de 26 de mayo de 2025, a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y a su Reglamento de desarrollo. Si bien la cuantía percibida en 2025 presenta una ligera disminución respecto a 2024, esta variación responde a la aplicación objetiva de los nuevos criterios de reparto, y no a una reducción arbitraria o particularizada".

Compromiso

"Debe destacarse, finalmente, que el importe total recibido en 2025 (411.339,80 €) representa un incremento del 220 % respecto a 2023, lo que acredita el compromiso continuado de esta administración con el sostenimiento y fortalecimiento de las enseñanzas artísticas de titularidad municipal".

"Desde el AMPA consideramos que si desde el Ayuntamiento trabajasen en gestionar mejor el centro y no a través de terceros, seguramente tendrían una mayor subvención si tienen en cuenta los criterios de las bases reguladoras. Hemos comprobado que hay ayuntamientos que han subido y otros han bajado por criterios objetivos y de equidad".

"Entendemos que con esta información confrontamos con veracidad las inexactitudes de las afirmaciones que hace el Ayuntamiento desde hace 3 años, agotados y cansados de escuchar argumentos malintencionados y nada sólidos en lugar de cuidar lo que tienen y trabajar en dar soluciones, porque con estas ayudas se puede sostener perfectamente el conservatorio al igual que hacen el resto de conservatorios municipales de música de nuestra Comunidad, que no son pocos".

Y han agregado que "aprovechamos el presente comunicado para solicitar públicamente también respuesta al escrito presentado la semana pasada por esta dirección de la ampa, aunque sospechamos que será 'lo mismo de siempre' a tenor de las manifestaciones del concejal" realizadas el lunes.