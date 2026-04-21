Así es la iniciativa (con acceso restringido) para mejorar la recogida de residuos en el extrarradio de Elda

El Ayuntamiento de Elda ponen en marcha unas nuevas áreas para depositar residuos en las zonas de diseminados, con el objetivo de evitar los vertidos incontrolados.

Los nuevos espacios, con vallado y sistema de videovigilancia, contarán con un código de acceso que será remitido a las viviendas de la zona para que los vecinos y vecinas puedan depositar sus residuos y se eliminen los puntos negros del extrarradio.

La concejalía de Espacio Público e Inversiones y la empresa adjudicataria del contrato de limpieza y residuos sólidos urbanos, Fobesa, han presentado este martes las nuevas áreas de aportación para residuos situadas en el extrarradio de la ciudad.

El acceso se realiza a través de un código / INFORMACIÓN

El alcalde Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y el director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, han detallado el funcionamiento de estos nuevos espacios, cuyo objetivo “es centralizar la deposición de los residuos en las zonas del extrarradio de la ciudad para evitar los vertidos incontrolados que afectan durante década al medio ambiente”, tal y como ha señalado el primer edil de la ciudad.

Estas áreas permitirán a los vecinos y vecinas con residencia en los campos y diseminados de estas zonas no urbanas disponer de las mismas herramientas que en cualquier otro punto de la ciudad José Antonio Amat — Concejal de Espacio Urbana e Inversiones de Elda

En ese sentido, estas áreas de aportación cuentan con un vallado perimetral para alojar los contenedores en su interior, con una puerta con apertura con código digital, cámaras de videovigilancia y proyectores LED para la iluminación nocturna, todo ello alimentado a través de paneles solares y sensores de movimiento para evitar el consumo eléctrico mientras no se utilicen.

Dentro de los mismos se encuentran repartidos los contenedores de todas las fracciones, como orgánico, envases, papel y cartón, vidrio y resto.

“Estas áreas permitirán a los vecinos y vecinas con residencia en los campos y diseminados de estas zonas no urbanas disponer de las mismas herramientas que en cualquier otro punto de la ciudad para depositar cada residuo en el contenedor adecuado”, ha señalado el regidor de Espacio Público e Inversiones.

Esta es una primera fase en la que se analizará el funcionamiento de estas áreas para realizar los ajustes necesarios y estudiar la posibilidad de ampliar este sistema a más zonas Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

El edil ha recordado que “esta iniciativa parte de las reuniones con los vecinos que hemos llevado a cabo, que nos demandaban este tipo de instalaciones en nuestra ciudad, y mi compromiso con ellos fue que en el nuevo contrato de limpieza se tendría en cuenta, y hoy es una realidad”.

Ubicaciones

Por el momento, son cinco las áreas de aportación que se pondrán a disposición de los vecinos y vecinas de Elda, situadas en Campo Alto, frente a la estación de Monóvar; en la zona de Camara, junto a la carretera de Sax; en el camino de los Dolores, en su unión con el camino de la Agualejas; en el desvío de la avenida Condes de Elda en el paraje conocido como El Sapo; y en la carretera de Monóvar entre los polígonos Campo Alto y Finca Lacy.

Una de las islas de residuos del extrarradio / INFORMACIÓN

“Esta es una primera fase en la que se analizará el funcionamiento de estas áreas para realizar los ajustes necesarios y estudiar la posibilidad de ampliar este sistema a más zonas de la ciudad, ya que la experiencia previa demuestra que gracias a ellas se reducen los vertidos incontrolados que tanto afectan a nuestros parajes y entornos rurales”, ha señalado el alcalde de Elda, agradeciendo “el exhaustivo trabajo realizado por la Concejalía de Espacio Público para analizar aquellas zonas en las que era necesario este nuevo sistema de recogida de residuos”.

Pues en marcha en breve

En estos momentos, se están ultimando los detalles para la puesta en marcha de estas áreas, y próximamente los vecinos y vecinas con domicilios en las proximidades de las mismas recibirán en sus domicilios una carta con el código de acceso, así como la información necesaria para hacer un uso adecuado de los contenedores y depositar en cada uno de ellos el residuo correspondiente.

“Con estas nuevas áreas de aportación damos un paso más en el objetivo de conseguir una Elda más limpia y sostenible, poniendo al alcance de la ciudadanía todas las herramientas necesarias para gestionar los residuos de la mejor manera posible”, ha sentenciado Rubén Alfaro.