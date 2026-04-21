Estas son las primeras conclusiones del proyecto para salvar el Santuario de Novelda

Las primeras conclusiones del proyecto de rehabilitación del Santuario de Santa María Magdalena de Novelda apuntan a que será necesario desmontar la parte superior del pináculo de la torre este, afectada por importantes grietas longitudinales.

Así lo ha avanzado este martes la concejal de Gestión de Patrimonio, Geno Micó, quien ha señalado que los trabajos preliminares realizados por la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto para la recuperación de esta torre indican que se ha producido una ligera desviación en su estructura, circunstancia que obligará a desmontar la parte alta del pináculo para garantizar su estabilidad.

Grietas detectadas en el último informe pericial en el Santuario de Novelda / INFORMACIÓN

La redacción del proyecto ha sido adjudicado recientemente, por algo más de 31.000 euros, al estudio Oficina de Arquitecturas Anómalas, un equipo especializado en la recuperación y restauración de construcciones singulares y edificios patrimoniales, como es el caso del Santuario de Santa María Magdalena.

Es imprescindible trabajar con todas las garantías para que podamos recuperar con seguridad el edificio más emblemático de la ciudad Geno Micó — Concejal de Gestión de Patrimonio de Novelda

Según ha explicado la responsable municipal, se espera que el documento técnico esté finalizado a mediados del mes de mayo, para poder iniciar la tramitación administrativa necesaria para licitar la ejecución de las obras de rehabilitación.

En este sentido, Geno Micó ha señalado que el equipo de gobierno es consciente de que los procedimientos administrativos y los plazos de contratación son prolongados, pero ha subrayado que es imprescindible “trabajar con todas las garantías, tanto en la redacción del proyecto como en la ejecución de la obra, para que podamos recuperar con seguridad el edificio más emblemático de la ciudad”.

Cerrado por seguridad

Hay que recordar que el Santuario permanece cerrado al público desde principios de diciembre de 2025, después de que un vuelo de dron realizado en el marco de un estudio sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol que se aloja en su interior, permitiera detectar las primeras grietas de envergadura en una de sus torres.

La concejal de Gestión de Patrimonio en el Santuario / INFORMACIÓN

Las inspecciones posteriores y la actuación de emergencia ejecutada para asegurar la torre permitieron confirmar la gravedad de la patología estructural que afecta al principal reclamo turístico de Novelda y templo que alberga la imagen de la patrona de la ciudad.

Un segundo informe pericial constató la existencia de grietas más severas en el pináculo, localizadas en el punto de unión entre el orbe que sostiene la cruz y los pilares que lo sustentan, daños que comprometen la estabilidad del conjunto.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió mantener el recinto cerrado y poner en marcha el procedimiento que permitiera contar con un proyecto para su rehabilitación redactado por un estudio especializado en recuperación de patrimonio, así como reservar un presupuesto de más de 300.000 euros para la ejecución de las obras de consolidación.

Símbolo patrimonial

El Santuario de Santa María Magdalena, construido entre 1918 y 1946 e inspirado en el modernismo catalán, se levanta en el paraje de La Mola y constituye uno de los principales símbolos patrimoniales y turísticos de Novelda.

El Santuario ha sido asegurado de forma provisional para evitar que vayan a más las grietas / INFORMACIÓN

Con sus dos torres de aproximadamente 25 metros de altura y una arquitectura singular que combina piedra del río Vinalopó, ladrillo y azulejos policromados, el templo recibe cada año a miles de visitantes atraídos por su estética modernista y su valor histórico.

El proyecto de rehabilitación actualmente en redacción permitirá determinar con precisión el alcance de las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad estructural del edificio y planificar la intervención que permitirá recuperar este enclave emblemático para la ciudad.