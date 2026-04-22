Conmoción en Aspe por la muerte de Víctor, de 26 años, en la caída del andamio de Benidorm: "Su pérdida deja un enorme dolor"

El trágico accidente ocurrido en la mañana de este miércoles en Benidorm tras el desplome de un andamio se ha cobrado la vida de Víctor Martínez Cortés, vecino de Aspe de 26 años, según ha confirmado a este diario el alcalde del municipio, Antonio Puerto (IU). Además del joven, en el siniestro también ha fallecido otro trabajador de 46 años.

Los operarios realizaban desde hace meses labores de remodelación en la fachada de un edificio de 18 plantas. Según la información recabada hasta el momento, el andamio se vino abajo desde la mitad del inmueble. Varias personas fueron testigos del derrumbe y de la confusión que se generó posteriormente entre los vecinos.

Otra imagen tras el accidente. / INFORMACIÓN

El alcalde ha lamentado profundamente lo ocurrido: "Es duro de afrontar que el desenlace final de un trabajador como Víctor sea un accidente laboral". Asimismo, ha destacado que tanto el joven como su familia están muy vinculados al municipio: "Son una familia trabajadora e integrada en el mundo social, deportivo y cultural, por lo que su pérdida deja un enorme dolor en la población de Aspe".

Asistencia a la familia

Puerto también ha señalado que "desde el primer momento hemos prestado todo el apoyo y asistencia a la familia en estos momentos duros", y ha agradecido la labor de la Policía Nacional por el asesoramiento y la orientación ofrecida desde el inicio.

Así quedó el andamio tras el accidente. / INFORMACIÓN

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso a las 10:50 horas, alertando de la caída de un andamio en una obra en Benidorm. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de dos trabajadores, uno de ellos Víctor, de 26 años y vecino de Aspe. Un tercer operario ha quedado colgado de la estructura, pero ha sido auxiliado por un vecino, que ha logrado ayudarle sin que cayera al vacío.