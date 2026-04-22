Sucesos
Conmoción en Aspe por la muerte de Víctor, de 26 años, en la caída del andamio de Benidorm: "Su pérdida deja un enorme dolor"
El alcalde lamenta la pérdida del aspense en el accidente y muestra su apoyo a la familia, conocida en el municipio
El trágico accidente ocurrido en la mañana de este miércoles en Benidorm tras el desplome de un andamio se ha cobrado la vida de Víctor Martínez Cortés, vecino de Aspe de 26 años, según ha confirmado a este diario el alcalde del municipio, Antonio Puerto (IU). Además del joven, en el siniestro también ha fallecido otro trabajador de 46 años.
Los operarios realizaban desde hace meses labores de remodelación en la fachada de un edificio de 18 plantas. Según la información recabada hasta el momento, el andamio se vino abajo desde la mitad del inmueble. Varias personas fueron testigos del derrumbe y de la confusión que se generó posteriormente entre los vecinos.
El alcalde ha lamentado profundamente lo ocurrido: "Es duro de afrontar que el desenlace final de un trabajador como Víctor sea un accidente laboral". Asimismo, ha destacado que tanto el joven como su familia están muy vinculados al municipio: "Son una familia trabajadora e integrada en el mundo social, deportivo y cultural, por lo que su pérdida deja un enorme dolor en la población de Aspe".
Asistencia a la familia
Puerto también ha señalado que "desde el primer momento hemos prestado todo el apoyo y asistencia a la familia en estos momentos duros", y ha agradecido la labor de la Policía Nacional por el asesoramiento y la orientación ofrecida desde el inicio.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso a las 10:50 horas, alertando de la caída de un andamio en una obra en Benidorm. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de dos trabajadores, uno de ellos Víctor, de 26 años y vecino de Aspe. Un tercer operario ha quedado colgado de la estructura, pero ha sido auxiliado por un vecino, que ha logrado ayudarle sin que cayera al vacío.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
- La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
- Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
- Golpes y disparos en un robo a una joyería de Alicante frustrado por la Policía tras el aviso de vecinos