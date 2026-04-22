Blanca Graciá, directora del Idella: "Es un himno que une a todo un pueblo"

La pianista eldense Blanca Graciá Rodríguez será la encargada de dirigir el pasodoble Idella, uno de los actos más emblemáticos y esperados de las Fiestas de Moros y Cristianos. Formada en Elda y Valencia, donde realizó sus estudios superiores, la música desarrolló posteriormente su carrera en el extranjero, pasando por Alemania y Bélgica antes de establecerse en Londres, donde trabaja como pianista repetidora con cantantes de ópera.

Festera desde siempre y vinculada a la comparsa Zíngaros, Graciá asume ahora el reto de subirse al castillo de embajadas para dirigir esta pieza tan significativa. El acto tendrá lugar el jueves 28 de mayo en la plaza de la Constitución y marcará el inicio de las esperadas fiestas.

P. ¿Cómo le llegó la propuesta para dirigir el pasodoble?

R. Me llamaron por teléfono y me preguntaron si quería ser la directora del pasodoble este año. Me quedé en silencio unos segundos porque estaba asimilando la pregunta. Me explicaron que habían pensado en mí por ser del pueblo, haber empezado aquí mi carrera musical y ser festera, además de querer promocionar el talento local. Entonces empecé a gritar de emoción. Incluso se me olvidó contestar y me tuvieron que volver a preguntar si aceptaba. Por supuesto, dije que sí.

P. ¿Qué significa para usted, personalmente, este pasodoble?

R. Creo que hablo en nombre de muchos eldenses cuando digo que no es solo una canción. Es un emblema de Elda, algo difícil de explicar. Simboliza las fiestas, que son una tradición muy importante, y representa un sentimiento colectivo. Es un momento en el que todo el mundo se reúne, comparte emoción y vive algo muy especial. No es solo el inicio de la fiesta, es la ilusión de todo un año que culmina en ese instante.

Miles de personas cantan al unísono el Idella que arranca las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda / AXEL ÁLVAREZ

P. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta al dirigirlo?

R. Dirigir a tantos músicos siempre es un reto y un honor. Además, hacerlo delante de tanta gente a la que quiero implica una responsabilidad. Mi objetivo es que la gente esté orgullosa.

P. ¿Se prepara de alguna forma especial?

R. Sí, hay preparación musical: pensar cómo quiero dirigir la obra. Pero también hay una preparación emocional, para gestionar los nervios y la intensidad del momento. Aun así, sé que cuando esté allí será diferente a lo que imagine. Lo importante será conectar con la gente y disfrutar.

Blanca mientras interpreta una pieza en el piano. / INFORMACIÓN

P. ¿Cómo le gustaría que el público recordara ese momento?

R. No lo he pensado en esos términos. Para mí es un honor y una gran alegría. Solo quiero que lo disfruten conmigo; si eso ocurre, todo lo demás es secundario.

P. Es la persona más joven en dirigir este pasodoble. ¿Lo vive como presión o como oportunidad?

R. Me alegra mucho, sobre todo porque visibiliza el talento joven que hay en Elda, que es mucho. Creo que es importante valorar a las generaciones anteriores, pero también dar oportunidades a las nuevas. Es bonito que se confíe en la gente joven.

P. ¿Cree que puede servir de ejemplo para músicos más jóvenes?

R. Cada persona tiene su propio camino. Si alguien ve esto y le inspira, le diría que confíe en sí mismo, que viva la música de forma auténtica y honesta. Todo lo demás llegará.

Áxel Álvarez

P. Este pasodoble también representa un momento de unión...

Noticias relacionadas

R. Sí, es un momento muy bonito en el que se reúne mucha gente, incluso quienes vienen de fuera. La música es fundamental en las fiestas; no se entenderían sin ella. Los músicos, tanto del pueblo como de fuera, son esenciales.