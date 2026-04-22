Así son las ayudas para el transporte universitario en Aspe
El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 30.000 euros
El Ayuntamiento de Aspe ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a los gastos de transporte de estudiantes que cursan estudios fuera del término municipal durante el curso 2025-2026.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 23 de abril, hasta el 7 de mayo, ambos incluidos, según explica el Ayuntamiento. De la misma forma, las ayudas están dirigidas a estudiantes empadronados en Aspe que realizan sus estudios fuera del municipio, pero dentro de la provincia de Alicante, "con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a reducir el impacto económico de los desplazamientos".
En cuanto a los estudios contemplados en la convocatoria, podrán beneficiarse los alumnos que cursen:
- Formación Profesional de grado medio o superior
- Estudios universitarios
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cuentan con una dotación global de 30.000 euros, según las bases publicadas en la web del ayuntamiento.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha querido destacar que "con este tipo de ayuda que el ayuntamiento pone por primera vez a disposición de los vecinos y vecinas de Aspe, pedimos al Consell que lo haga extensivo y que facilite una ayuda para estudiantes y que refuerce este empujón que desde la administración local estamos haciendo".
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