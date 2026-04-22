Así son las ayudas para el transporte universitario en Aspe

El Ayuntamiento de Aspe ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a los gastos de transporte de estudiantes que cursan estudios fuera del término municipal durante el curso 2025-2026.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 23 de abril, hasta el 7 de mayo, ambos incluidos, según explica el Ayuntamiento. De la misma forma, las ayudas están dirigidas a estudiantes empadronados en Aspe que realizan sus estudios fuera del municipio, pero dentro de la provincia de Alicante, "con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a reducir el impacto económico de los desplazamientos".

En cuanto a los estudios contemplados en la convocatoria, podrán beneficiarse los alumnos que cursen:

Formación Profesional de grado medio o superior

Estudios universitarios

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cuentan con una dotación global de 30.000 euros, según las bases publicadas en la web del ayuntamiento.

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El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha querido destacar que "con este tipo de ayuda que el ayuntamiento pone por primera vez a disposición de los vecinos y vecinas de Aspe, pedimos al Consell que lo haga extensivo y que facilite una ayuda para estudiantes y que refuerce este empujón que desde la administración local estamos haciendo".