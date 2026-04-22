Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputaciones caso Les NausBarcala vs. Rafa MasLes Naus: quiénes son los imputadosDesplome andamio BenidormCondena expresidente ampa MaristasCertificado regularización migrantesEl tiempo en Alicante
instagramlinkedin

Así son las ayudas para el transporte universitario en Aspe

El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 30.000 euros

Transporte universitario en la UA.

Transporte universitario en la UA. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Aspe ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a los gastos de transporte de estudiantes que cursan estudios fuera del término municipal durante el curso 2025-2026.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 23 de abril, hasta el 7 de mayo, ambos incluidos, según explica el Ayuntamiento. De la misma forma, las ayudas están dirigidas a estudiantes empadronados en Aspe que realizan sus estudios fuera del municipio, pero dentro de la provincia de Alicante, "con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a reducir el impacto económico de los desplazamientos".

En cuanto a los estudios contemplados en la convocatoria, podrán beneficiarse los alumnos que cursen:

  • Formación Profesional de grado medio o superior
  • Estudios universitarios

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cuentan con una dotación global de 30.000 euros, según las bases publicadas en la web del ayuntamiento.

Noticias relacionadas

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha querido destacar que "con este tipo de ayuda que el ayuntamiento pone por primera vez a disposición de los vecinos y vecinas de Aspe, pedimos al Consell que lo haga extensivo y que facilite una ayuda para estudiantes y que refuerce este empujón que desde la administración local estamos haciendo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
  4. La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
  5. El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
  6. La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
  7. Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
  8. Golpes y disparos en un robo a una joyería de Alicante frustrado por la Policía tras el aviso de vecinos

Así son las ayudas para el transporte universitario en Aspe

Así son las ayudas para el transporte universitario en Aspe

Alicante se despide (por ahora) de las temperaturas veraniegas tras rozar los 32 grados en abril

Alicante se despide (por ahora) de las temperaturas veraniegas tras rozar los 32 grados en abril

Blanca Graciá, directora del Idella: "Es un himno que une a todo un pueblo"

Blanca Graciá, directora del Idella: "Es un himno que une a todo un pueblo"

Conmoción en Aspe por la muerte de Víctor, de 26 años, en la caída del andamio de Benidorm: "Su pérdida deja un enorme dolor"

Conmoción en Aspe por la muerte de Víctor, de 26 años, en la caída del andamio de Benidorm: "Su pérdida deja un enorme dolor"

Tráfico en Alicante hoy: accidentes en Crevillent, Torrevieja y Alcoy complican esta tarde la circulación en varias carreteras de la provincia

Tráfico en Alicante hoy: accidentes en Crevillent, Torrevieja y Alcoy complican esta tarde la circulación en varias carreteras de la provincia

La Aemet avisa: la provincia de Alicante supera los 30 grados y mira al interior por tormentas y chubascos

La Aemet avisa: la provincia de Alicante supera los 30 grados y mira al interior por tormentas y chubascos

Así es la iniciativa (con acceso restringido) para mejorar la recogida de residuos en el extrarradio de Elda

Así es la iniciativa (con acceso restringido) para mejorar la recogida de residuos en el extrarradio de Elda

El tráfico en Alicante ahora: varios accidentes y obstáculos complican la circulación en carreteras de la provincia

El tráfico en Alicante ahora: varios accidentes y obstáculos complican la circulación en carreteras de la provincia
Tracking Pixel Contents