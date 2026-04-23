Un donante de 60 años hace posible el primer trasplante de corazón en el Hospital de Elda

El Departamento de Salud de Elda ha logrado un hito sanitario con la realización, por primera vez, de una donación de corazón en asistolia controlada. Detrás de este avance se encuentra un donante de 60 años, cuyo fallecimiento se produjo por parada cardiorrespiratoria irreversible a causa de una hemorragia intraparenquimatosa, y cuya generosidad ha permitido salvar o mejorar la vida de cinco personas.

La intervención se llevó a cabo en el Hospital General Universitario de Elda, hasta donde se desplazó un equipo especializado de cirugía cardíaca del Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Gracias a un sistema portátil de circulación extracorpórea, los profesionales pudieron mantener la perfusión del corazón fuera del cuerpo y evaluar su viabilidad antes del trasplante.

El equipo durante la intervención. / INFORMACIÓN

El órgano fue trasladado posteriormente a La Fe, donde se encontraba el receptor, completando con éxito un proceso altamente complejo desde el punto de vista técnico y logístico. Este mismo equipo fue el encargado de preservar el corazón en condiciones óptimas hasta su implantación.

Además del corazón, del donante se extrajeron riñones, hígado, pulmones y córneas, lo que permitió beneficiar a cinco pacientes distintos. Este caso ejemplifica el impacto directo de la donación de órganos y la coordinación entre centros hospitalarios.

La donación en asistolia controlada, también conocida como donación tras la muerte circulatoria, permite obtener órganos de pacientes con enfermedades graves en los que se ha decidido limitar el tratamiento de soporte vital. Este procedimiento, apoyado en tecnología avanzada, abre la puerta a que hospitales sin cirugía cardíaca propia puedan participar en este tipo de intervenciones.

Datos

En el último año, el Departamento de Salud de Elda ha registrado diez donaciones de órganos: siete tras muerte encefálica y tres en asistolia controlada. La edad media de los donantes se sitúa en los 67 años. Gracias a estas donaciones se recuperaron veinte riñones, veinte córneas, dos hígados, un corazón y cuatro pulmones.

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Otro dato significativo es que en ninguno de los casos se produjo negativa familiar a la donación, reflejo tanto del trabajo de los equipos de coordinación de trasplantes como del creciente compromiso social con esta causa.