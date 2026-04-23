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Roba un desfibrilador de 3.000 euros en Novelda y trata de venderlo horas después

La Guardia Civil detiene a un hombre tras recuperar el equipo sustraído

Un agente de la Guardia Civil con el desfibrilador tras recuperarlo.

Un agente de la Guardia Civil con el desfibrilador tras recuperarlo.

Redacción

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Novelda, ha detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras sustraer un desfibrilador semiautomático (DESA) de una instalación deportiva pública del municipio.

El dispositivo fue robado de un parque multiuso de deportes urbanos, ubicado en la calle Ausiàs March, donde se encontraba instalado en una zona de pistas de patinaje. Según la denuncia presentada por la Policía Local, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 14 de abril, cuando una persona desconocida forzó el cierre de la caja que contenía el desfibrilador, valorado en unos 3.000 euros.

Un desfibrilador en Elche

Un desfibrilador en la provincia. / Áxel Álvarez

Ante la gravedad del suceso, no solo por el perjuicio económico sino por el riesgo que suponía para la seguridad de los usuarios, ya que el equipo está destinado a atender emergencias como paradas cardiorrespiratorias durante la práctica deportiva, la Policía Local solicitó colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para tratar de recuperar el dispositivo.

Intento de venta

Tras la denuncia, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda iniciaron de inmediato las gestiones para esclarecer los hechos. En pocas horas, recibieron la llamada de una mujer que alertó de que un hombre había intentado vender un desfibrilador sin documentación a una empresa del sector sanitario.

Gracias a esta información, los agentes lograron identificar al presunto autor, un vecino de Monforte del Cid sin antecedentes. Posteriormente, se desplazaron hasta su domicilio, donde recuperaron el desfibrilador sustraído y procedieron a su detención.

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El dispositivo ya ha sido devuelto a los responsables municipales, quedando restablecido su servicio en las instalaciones deportivas afectadas. El detenido fue puesto en libertad tras la instrucción de diligencias, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda.

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