Villena rechaza recibir residuos de la Vega Baja pese a la capacidad de su planta

El Ayuntamiento de Villena se opone a la posibilidad de que la planta de tratamiento de residuos del municipio reciba basura procedente de la Vega Baja, una propuesta que se debatirá el próximo lunes en el Consorcio Crea.

Desde el Consorcio defienden que la instalación, gestionada por Vaersa y recientemente modernizada con una inversión de 12 millones de euros de fondos europeos, cuenta con capacidad suficiente. Según sus datos, está dimensionada para tratar unas 100.000 toneladas anuales, pero actualmente solo procesa alrededor de 65.000, lo que supone un funcionamiento al 60 %. Por ello, consideran que podría asumir más residuos y ganar eficiencia.

Sin embargo, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán (PSOE), rechaza de plano esta opción. Cerdán dvierte de que el convenio planteado podría extenderse hasta ocho años y contempla un volumen de hasta 39.000 toneladas anuales, lo que supondría "un aumento significativo de la carga actual". A su juicio, esto tendría impacto en el tráfico, las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos.

Solidaridad

Además, cuestiona la legalidad del acuerdo, al entender que podría contradecir el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que solo permite trasvases de forma excepcional y temporal. También denuncia incoherencias en el documento, como la fijación simultánea de un máximo y un mínimo de 39.000 toneladas.

El conseller de Medio Ambiente, junto a una nutrida representación de políticos y técnicos de la zona de influencia de la planta. / INFORMACIÓN

El primer edil insiste en que Villena "ya ha sido suficientemente solidaria", en referencia a los residuos que acogió de la dana, y rechaza que se utilicen incentivos económicos para aceptar más residuos. En este sentido, critica la falta de infraestructuras en la Vega Baja, cuyos residuos ya se reparten entre varias localidades.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario urgente para escenificar su rechazo y no descarta emprender acciones legales si el convenio sale adelante. Mientras tanto, el Consorcio Crea sostiene que aceptar residuos de la Vega Baja permitiría optimizar una planta que actualmente está "infrautilizada", sin que ello aseguran suponga forzar su capacidad. En esta línea, recuerdan desde el consorcio que los residuos de la Vega Baja se reparten en otras plantas, como la de Alicante, Elche o València.