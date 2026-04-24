Petrer inicia la cuenta atrás para reabrir la Plaza de Baix tras su renovación integral

El Ayuntamiento de Petrer reabrirá al público la Plaza de Baix el próximo jueves 30 de abril, a las 20:30 horas, con un acto abierto a toda la ciudadanía. La reapertura llega tras varios meses de obras de renovación integral, según han anunciado la alcaldesa, Irene Navarro, y el concejal de Urbanismo, David Morcillo.

La actuación ha permitido transformar este espacio emblemático, situado en el corazón del casco histórico, con una ampliación de la superficie peatonal cercana al 40 %. El resultado es una plaza modernizada que incorpora nuevo mobiliario urbano, arbolado, una fuente y zonas de sombra pensadas para los meses de más calor. El proyecto ha contado con una inversión total de 1,7 millones de euros, de los cuales 965.000 euros han sido financiados mediante una subvención de la Diputación de Alicante.

La alcaldesa y el edil de Urbanismo revisan los últimos detalles de la obra. / INFORMACIÓN

La alcaldesa ha destacado que la intervención busca recuperar el papel central de la plaza como punto de encuentro del municipio. En este sentido, el rediseño integra elementos del pasado, el presente y el futuro de la localidad. Entre ellos, se incluyen recreaciones de hallazgos romanos descubiertos durante las obras, como una basílica, un mosaico o unas termas, mientras que las piezas originales se conservan en el Museo Dámaso Navarro.

La actuación se enmarca dentro del proceso de modernización del centro histórico impulsado en los últimos años, que abarca otros espacios como la zona de Luvi, la calle Gabriel Payá o el Derrocat, todos ellos ya remodelados y adaptados para mejorar la accesibilidad y el uso peatonal.

Fin de las obras para Moros y Cristianos

Tanto la alcaldesa como el concejal han subrayado que las obras han cumplido los plazos previstos, finalizando antes de la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos. El acto de reapertura del 30 de abril incluirá varias actividades, entre ellas un concierto de piano en la propia plaza y la apertura del balcón del Ayuntamiento, desde donde los asistentes podrán contemplar el renovado espacio.

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Las obras, iniciadas el pasado verano, se han prolongado durante un periodo aproximado de diez meses. Además de la plaça de Baix, el proyecto ha abarcado la reurbanización de varias calles del entorno, como Miguel Amat, Cánovas del Castillo, un tramo de la calle Constitución, y las calles Iglesia y Julio Tortosa.