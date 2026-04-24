Recogen firmas para pedir mejoras en Pediatría en un consultorio de Elda: "Nos dicen que vayamos de paga"

Las familias del barrio Estación Cuatro Zonas de Elda han recogido cerca de medio centenar de firmas para reclamar mejoras en el servicio de Pediatría del consultorio auxiliar de la avenida de Sax. El presidente de la asociación de vecinos, Pepe Busquier, explica que la iniciativa surge tras las quejas de varias familias sobre la atención que reciben sus hijos por parte de la pediatra actualmente asignada al centro, una atención que califican de "no digna". Busquier también asegura que algunas familias afirman haber recibido respuestas inapropiadas, como que "se vayan de paga" si no están satisfechas con el servicio.

Los afectados tienen previsto presentar las aproximadamente 50 firmas recogidas junto a una hoja de reclamaciones en el servicio de Atención al Paciente del Hospital de Elda, con el objetivo de que se adopten medidas que solucionen esta situación. Según denuncian, el problema es tal que algunas familias optan por acudir a otros centros de salud a través del servicio de urgencias.

Cabe señalar que el consultorio de La Estación -como le denominan popularmente los usuarios- es auxiliar y depende del centro de salud Marina Española, que se encuentra a más de un kilómetro de distancia.

Lista de espera

Entre sus principales reivindicaciones, solicitan una mejora en la atención pediátrica, la recuperación del servicio en horario de tarde, que afirman se encuentra eliminado tras la apertura del centro de salud Virgen de la Cabeza, y una reducción de las listas de espera en Atención Primaria, que actualmente alcanzan hasta dos semanas.

Un perro en la protesta de hace unos años por la falta de pediatras. / INFORMACIÓN

En el consultorio trabajan una pediatra, cuatro médicos y cinco enfermeras, según Busquier. Desde la asociación vecinal destacan que están "muy contentos" con el resto de profesionales, pero consideran que el servicio de Pediatría es "uno de los más importantes", al atender a los pacientes más pequeños.

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Otras protestas

No es la primera vez que este centro presenta problemas en Pediatría. Hace tres años, familias de los barrios de La Estación Cuatro Zonas y Huerta Nueva ya protagonizaron una protesta a las puertas del consultorio para denunciar la falta de especialistas.