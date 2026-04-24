Villena tiene bloqueada la rehabilitación del Ayuntamiento por un conflicto técnico sin resolver

El futuro del Palacio Consistorial de Villena vuelve a quedar en el aire. El edificio renacentista del siglo XVI que alberga el Ayuntamiento, y que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), sigue con sus obras de rehabilitación paralizadas, mientras se agrava la incertidumbre sobre su recuperación y se suman nuevos problemas, como las goteras detectadas recientemente en el salón de plenos.

La actuación, iniciada hace casi un año tras un largo proceso administrativo, permanece detenida desde hace meses debido a un conflicto técnico entre la empresa constructora y la dirección facultativa. Una situación que, según ha reiterado el alcalde, Fulgencio Cerdán (PSOE), "no es política, sino una discrepancia entre profesionales".

Exteriores del edificio que albergaba las dependencias municipales, en una imagen reciente. / INFORMACIÓN

El regidor ha contextualizado el bloqueo actual recordando que tanto la redacción del proyecto como la dirección de obra fueron adjudicadas antes de su llegada a la alcaldía, una fórmula que, aunque legal, ha calificado como "un error".

El proceso, además, ha estado plagado de obstáculos. La primera licitación de las obras quedó desierta y el proyecto inicial ni siquiera incluía el obligatorio estudio arqueológico, lo que obligó a reiniciar trámites y retrasó considerablemente la intervención. No fue hasta una segunda licitación, con un presupuesto mayor, cuando pudieron arrancar los trabajos. Sin embargo, una vez iniciados, afloraron discrepancias importantes.

Origen

Tal y como ya se conocía, el principal desacuerdo gira en torno al estado real de la estructura del edificio, especialmente en lo relativo a la capacidad de carga y protección de las vigas. La empresa adjudicataria sostiene que el deterioro es mucho mayor del previsto y que es necesario reforzar la estructura con una modificación presupuestaria que elevaría el coste en cientos de miles de euros. Por el contrario, la dirección de obra considera que esas actuaciones pueden resolverse con una intervención mucho menor.

Algunas partes del edificio ya tuvieron que ser apuntaladas en 2017. / AXEL ALVAREZ

Cerdán ha subrayado un elemento clave que complica aún más la situación: el director de obra es el mismo técnico que redactó el proyecto. "Si fuera un tercero distinto, podría ejercer de árbitro, pero en este caso no se contradice", ha explicado.

El Ayuntamiento deja la decisión a los técnicos

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha optado por trasladar la resolución del conflicto a la oficina técnica municipal y a la secretaría, que serán las encargadas de determinar qué criterio debe prevalecer.

El alcalde ha planteado dos posibles salidas: rescindir los contratos actuales si no se alcanza un acuerdo o modificar el proyecto para adaptarlo a la realidad detectada en la obra y poder continuar con la rehabilitación. En cualquier caso, no se descarta que el conflicto pueda acabar en los tribunales, lo que prolongaría aún más los plazos. "No me atrevo a dar una fecha de reanudación porque no depende de mí", ha reconocido.

Goteras

A esta situación se suma la aparición de goteras en el salón de plenos. No obstante, el alcalde ha restado gravedad al asunto, explicando que el retejado que se está ejecutando actualmente ya estaba previsto en el proyecto y tiene precisamente como objetivo evitar filtraciones.

En cuanto a los daños, ha señalado que aún no están cuantificados, aunque ha apuntado que no parecen superiores a los ya existentes anteriormente. De hecho, ha recordado que en esa zona ya se había registrado una gotera recurrente que había sido reparada en varias ocasiones sin éxito definitivo.

Noticias relacionadas

Por último, Cerdán ha respondido a las críticas del PP, mostrando su sorpresa por los reproches y recordando la gestión del patrimonio municipal en etapas anteriores. "Yo, en su lugar, estaría callado", ha concluido.