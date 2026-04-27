El Consorci Crea pospone autorizar la llegada de hasta 48.600 toneladas de basuras de la Vega Baja ante el rechazo de Villena

El Consorci Crea pospone la decisión sobre la llegada de decenas de miles de toneladas de basuras de la Vega Baja a la planta de Villena mientras el Ayuntamiento de esta localidad vota en contra de que las instalaciones asuman estos residuos.

El pleno de Villena en sesión extraordinaria ha votado en contra este lunes del envío de hasta 48.600 toneladas anuales de basuras del sur de la provincia durante ocho años a la planta villenera. Al mismo tiempo, el Consorci Crea, que integra a los municipios del Alto Vinalopó y algunos de l'Alcoià, ha anunciado también este lunes que retira este lunes del orden del día la aprobación del convenio para asumir estas basuras, para un "mejor estudio" ante la oposición de Villena.

La sesión plenaria ha rechazado este convenio planteado por Laura Estevan, alcaldesa de Sax y presidenta del Consorcio Crea (Alto Vinalopó y algunos municipios de la Foià de Castalla). Los grupos municipales de PSPV-PSOE y Verdes de Europa han votado la proposición municipal en la que se reclama el cumplimiento de la ley estatal y autonómica en materia de residuos y la oposición frontal al envío de entre 39.000 y 48.600 toneladas anuales de residuos procedentes de la Vega Baja a la planta de Villena. Por su parte PP y Vox se han abstenido.

Villena advierte que con las basuras de la Vega Baja la vida útil de la instalación se reduciría drásticamente

El Consorci Crea defiende que las basuras de la Vega Baja permitirán mejorar la eficiencia de la instalación, que tiene capacidad para asumir más basuras, y rebajar en 25 euros al año el coste del recibo a los residentes de los municipios que forman parte de esta entidad. Y desde esta entidad han explicado que se van a estudiar medidas como limitar el acceso diario de los camiones de la Vega Baja y diseñar una ruta que minimice las afecciones al tráfico en la zona.

El pleno extraordinario de este lunes de Villena sobre el convenio de basuras / INFORMACIÓN

El edil de RSU y Limpieza de Villena, Sergio Palao, ha explicado antes de conocer la retirada del punto del orden del día de la Junta de Gobierno del consorcio de este martes que la decisión supondrá incrementar los residuos que recibe la planta de Vaersa en un 65 % durante un plazo de ocho años. Así, el temor de la Corporación municipal es que, con este ritmo, la vida útil de la planta, que se ha actualizado recientemente con una inversión de 14 millones de euros, se reduciría drásticamente.

Palao ha defendido que “no se trata de recibir más dinero, sino menos basura en Villena, tal y como piensa la mayoría de la población”. Desde su punto de vista, la modernización de la planta de Villena “ha sido para reducir el rechazo y, por lo tanto, reducir el coste a la ciudadanía. La trampa del Consell es realizar en Villena una inversión para favorecer al Consorcio de la Vega Baja que no cumple con la ley ni con el resto de municipios”.

No se trata de recibir más dinero, sino menos basura en Villena, tal y como piensa la mayoría de la población Sergio Palao — Concejal de RSU y Limpieza de Villena

El concejal responsable de RSU y Limpieza explicó que “podemos ser solidarios cuando a alguien le hacemos falta, pero se nos está pidiendo que hagamos el trabajo que en otros territorios no quieren hacer. Podemos asumir que si la planta de Vaersa en Villena no es de Villena, la basura de otros municipios tampoco”.

Contradicciones del Convenio

El convenio al que se opone el Ayuntamiento de Villena establece un máximo de 46.800 toneladas al año, en una redacción confusa donde en el mismo texto se habla de una cantidad máxima de 39.000 toneladas, en otro párrafo se indica que esta cantidad será el mínimo y, en un tercero apartado, se establece un incremento del 20 % para alcanzar la cifra de 46.800 toneladas al año.

Para el equipo de gobierno municipal, este convenio a ocho años "es una renuncia declarada a que la Vega Baja y su consorcio comarcal cumplan con la norma estatal y el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV), que les impone la obligatoriedad de contar en alguno de sus municipios de una planta de tratamiento como existe en Villena, El Campello o Xixona".

Consorcio

Por su parte el Consorci Crea ha emitido un comunicado también este lunes informando en el que se ha retirado del orden del día el convenio con el Consorcio Vega Baja Sostenible.

Así, en una reunión previa a la Junta de Gobierno de este martes explica que el representante de Villena, su alcalde Fulgencio Cerdán, "planteó diversas dudas jurídicas al convenio. Por esa razón, y para salvaguardar los intereses de todos los municipios, el Consorci ha decidido retirar el convenio del orden del día para estudiar mejoras. Desde la entidad se plantean medidas como limitar el acceso diario de los camiones de la Vega Baja y diseñar una ruta que minimice las afecciones al tráfico", aunque ha destacado que "la planta del Consorci no es la única instalación de tratamiento de residuos ubicada en Villena".

Si no optimizamos la capacidad de la planta de Villena, tratar los residuos sale más caro Laura Estevan — Presidenta del Consorci Crea y alcaldesa de Sax

“Seguiremos estudiando el convenio para beneficiar solidariamente a todos los vecinos del consorcio y garantizar las óptimas condiciones del tratamiento de residuos de nuestro consorcio para ser lo más eficientes posible,” ha recalcado Laura Estevan.

"El convenio con la Vega Baja mejoraría la eficiencia de la planta y reduciría el canon de tratamiento que pagan los vecinos de 161,62 a 134,89 euros por tonelada, reduciendo su impacto sobre la tasa de basura. También aumentaría las compensaciones que recibe Villena por albergar la planta, que pasarían de 500.000 a más de 1.000.000 euros anuales", han apuntado desde la entidad.

La entidad ha recordado que las instalaciones tienen una capacidad anual total de 102.027 toneladas de residuos, pero los municipios del Consorci Crea generan 63.000 toneladas al año. "Con este convenio, que incluiría el tratamiento de 39.000 toneladas de la Vega Baja, optimizando el rendimiento de la planta y posibilitando una reducción del canon de tratamiento por tonelada de residuos".

El consorcio afirma que con los residuos de la Vega Baja se mejoraría la eficiencia de las instalaciones

Además, ha concretado que "el convenio solo abarca el tratamiento: la eliminación y valorización de los residuos se realizaría en instalaciones de otros consorcios de residuos, como ya ocurre con los residuos de los municipios consorciados".

“Si no optimizamos la capacidad de la planta de Villena, tratar los residuos sale más caro: sin el convenio, los ciudadanos del Crea pagaremos 161,62 euros por tonelada, más de 25 euros de lo que nos costaría si firmamos el convenio con la Vega Baja,” ha explicado Estevan. “Y no es solo una cuestión de cómo afecta al bolsillo del ciudadano: operar a un menor rendimiento implica que tenemos maquinaria parada, turnos no productivos y malgastamos energía”, ha agregado.

Respuesta del alcalde

Por su parte alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha celebrado la decisión de la presidenta del consorcio de retirar del orden del día el convenio: “Me parece bien, me parece acertada la decisión de que la presidenta del consorcio escuche el sentir de la ciudadanía de Villena, es algo que le he trasladado yo en varias ocasiones”.

Mientras en el Consorcio de la Vega Baja no se ponen de acuerdo para construir una planta de tratamiento, el resto de la provincia soportamos ese exceso y mayor deterioro de nuestras instalaciones Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

Cerdán agradeció el gesto que se produce tras la votación del pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Villena contra esa llegada de residuos. Y ha señalado que “Villena ha atendido a las necesidades de otros municipios en muchas ocasiones, pero lo que no pueden hacer es pedirnos que, mientras algunos no hacen sus deberes, como es en el Consorcio de la Vega Baja, que no se ponen de acuerdo para construir una planta de tratamiento, el resto de la provincia, como Jijona, El Campello, Villena y otros municipios, tengamos que soportar ese exceso y ese mayor deterioro de nuestras instalaciones”.

Una oposición de perfil

Cerdán también respondió a la justificación del Grupo Popular sobre su abstención ante la propuesta de negarse a recibir basuras durante ocho años de otros territorios. “Lo que sí me extraña muchísimo, aunque cada vez menos, es que el Partido Popular se haya puesto de perfil en el pleno municipal con respecto al rechazo que hemos manifestado el equipo de gobierno a la llegada de ese plus de residuos a nuestra ciudad”, ha declarado. Desde su punto de vista, “el PP de Villena no está capacitado para la defensa de los intereses de su ciudad, sino que mira a otras cuestiones que desconocemos”.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán / INFORMACIÓN

“Esto obedece a un Partido Popular de Villena que se pliega ante los intereses del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a los que tiene el presidente de la Diputación y, sobre todo, a los que tienen los alcaldes y las alcaldesas de la Vega Baja, en vez de defender lo que quiere Villena y sus ciudadanos”, ha comentado, al tiempo que ha definido la postura de la oposición como “una manera de expresar que le da igual que vengan más basuras a nuestra ciudad”.

Partido Popular

Desde el PP ha emitido este lunes otro comunicado sobre el pleno en el que ha manifestado "su rechazo a la forma en la que el equipo de gobierno ha llevado al pleno el debate sobre el convenio de residuos, denunciando la ausencia total de información, informes técnicos y jurídicos, diálogo y trabajo previo con el resto de grupos políticos".

"Ante ello, y la ausencia de alegaciones concretas que mejorasen las condiciones para Villena el PP ha planteado la necesidad de solicitar el aplazamiento del acuerdo del Consorcio". Desde el PP se ha insistido en el pleno en que "el modelo lógico y justo debe ser que cada territorio gestione sus propios residuos con sus propias infraestructuras. Esa es la solución definitiva y hacia ahí debemos avanzar”.

El conseller de Medio Ambiente, junto a una nutrida representación de políticos y técnicos de la zona de influencia de la planta. / INFORMACIÓN

Sin embargo, "la realidad actual es distinta, ya que existen consorcios que no disponen de instalaciones suficientes y cuyos residuos ya se están trasladando a otros puntos de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, entre ellos Villena".

En este sentido, los populares recuerdan que la llegada de residuos de otras zonas, como la Vega Baja, “no es algo nuevo”, ya que "miles de toneladas han sido tratadas en la planta de Villena en años anteriores bajo la presidencia de Fulgencio Cerdán del consorcio de basuras".

El PP insta a negociar para minimizar el impacto en Villena y maximizar las garantías y compensaciones para el Ayuntamiento

Además, consideran "injustificada la urgencia del pleno extraordinario teniendo convocado un pleno ordinario esta misma semana, ya que se habla en la convocatoria de presentar alegaciones, pero no presentan las alegaciones en la moción”.

"Por lo tanto, demuestran que esto no va de buscar acuerdos, sino de generar un titular político que oculte su gestión municipal. A pesar de ello, desde el Grupo Popular advierten de que, dado que todo apunta a que el convenio saldrá adelante, una vez manifestada la negativa lo responsable sería sentarse a negociar para minimizar el impacto en Villena y maximizar las garantías y compensaciones que actualmente están previstas en más de 800.000 euros anuales al Ayuntamiento de Villena, lo que debería repercutir en una reducción de la tasa de basuras a los vecinos y empresas de la ciudad".

Reducción del convenio

"En este sentido, proponen establecer condiciones claras como la reducción del plazo del convenio, el aumento de las compensaciones económicas para la ciudad, la fijación de límites de toneladas y un mayor control sobre el tratamiento y destino final de los residuos. Porque estos residuos no van a enterrarse en Villena. La de Vaersa se trata de una planta de tratamiento donde los residuos se separan (plástico, cartón, etc), y el rechazo se envía al vertedero de otro municipio".

Así, han destacado que "las únicas toneladas que realmente se van a quedar en Villena son las asociadas a las plantas fotovoltaicas que ya rodean la Sierra de Salinas, sin que el alcalde mostrase esta beligerancia", criticando además que en ese caso “no se obtuvieron compensaciones suficientes para la ciudad”.

Por último, el PP insiste en que "esta debe ser una medida estrictamente transitoria y que la solución definitiva pasa por que cada consorcio disponga de sus propias infraestructuras. Ante una situación que no es la ideal, lo responsable es trabajar para que sea lo menos perjudicial posible para Villena. Pero, una vez más, el equipo de gobierno ha optado por el ruido político en lugar de la gestión”.