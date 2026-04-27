Elda reforma el puente de cien metros de longitud por el que pasan a diario cientos de vehículos

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado la adjudicación de las obras de reparación del Puente del Centro Excursionista Eldense, unos trabajos que permitirán renovar una infraestructura por la que pasan a diario cientos de vehículos y que conecta la ciudad con los polígonos de Campo Alto y Finca Lacy, así como con la carretera de Monóvar.

Las obras, con un presupuesto de 79.800 euros más IVA, serán llevadas a cabo por la empresa Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación con un plazo de ejecución de mes y medio.

El Puente del Centro Excursionista Eldense, construido en 1984, cuenta con una longitud total de 97,14 metros y una anchura de 15,97 metros. Actualmente, presenta diversas patologías, principalmente humedades y deterioros relacionados con procesos de corrosión del hormigón armado, falta de estanqueidad, envejecimiento de materiales y una deficiente evacuación de aguas. No obstante, los daños detectados no tienen carácter de urgencia ni comprometen de forma inmediata la estabilidad estructural del puente, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Limpieza y alumbrado

Las actuaciones previstas tienen como objetivo mejorar tanto la durabilidad de la infraestructura como su integración estética y funcional en el entorno. En concreto, los trabajos consistirán en:

Limpieza de grafitis en estribos y pilares para mejorar la estética del conjunto estructural.

Reparación de la corrosión de armaduras, garantizando la recuperación de las condiciones resistentes del hormigón armado.

Instalación de proyectores bajo el puente para mejorar el alumbrado, incrementando la seguridad y la calidad ambiental del entorno.

Reparación de las juntas de la calzada, asegurando la estanqueidad del sistema y la correcta absorción de los movimientos estructurales, evitando filtraciones de agua hacia las zonas inferiores.

Reasfaltado del pavimento.

Desbroce, limpieza y adecuación de los taludes en la parte oeste del cauce bajo el puente.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Elda resalta que continúa avanzando en la conservación y mejora de las infraestructuras municipales, "garantizando su seguridad, funcionalidad y adecuada integración en el entorno urbano".

El concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, ha destacado que esta actuación permitirá "alargar la vida útil del puente y mejorar tanto su seguridad como su imagen, dando respuesta a problemas derivados del paso del tiempo y del uso continuado".

Asimismo, el edil ha subrayado que se sigue trabajando en el mantenimiento preventivo de las infraestructuras municipales "para garantizar espacios públicos de calidad para la ciudadanía y mejorar la movilidad urbana".