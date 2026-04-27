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Ferri Villena: Especialistas en equipos de protección personal

La empresa refuerza su posicionamiento en el sector gracias a la colaboración estratégica con 3M España y JUBA

Ferri Villena se consolida como un socio de confianza.

Ferri Villena se consolida como un socio de confianza. / INFORMACIÓN

R. E.

La integración de la tecnología avanzada y la capacidad de innovación de 3M con la especialización, resistencia y ergonomía que caracterizan a los productos de JUBA, especialmente en protección de manos y brazos, genera una sinergia orientada a ofrecer soluciones de protección laboral eficaces, seguras y adaptadas a las exigencias reales de cada entorno de trabajo. Todo ello bajo los más altos estándares normativos, sin renunciar al confort y a la productividad del usuario final.

La estrecha colaboración de Ferri Villena con ambas marcas permite un conocimiento profundo de sus soluciones, garantizando así un asesoramiento técnico preciso y personalizado. Gracias a estas alianzas estratégicas, Ferri Villena se consolida como un socio de confianza para empresas de múltiples sectores, aportando soluciones en protección respiratoria, de manos y brazos, cabeza, ocular y auditiva, alta visibilidad, vestuario y calzado laboral, protección en altura, y otros ámbitos clave de la seguridad laboral como la incorporación de ropa de trabajo con tecnología refrigerante para mejorar el confort térmico ante las altas temperaturas en los ambientes de trabajo.

Ubicación de Ferri Villena en Google Maps.

Encuentra todo lo que necesitas en la web de Ferri Villena.

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