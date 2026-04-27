Ferri Villena: Especialistas en equipos de protección personal
La empresa refuerza su posicionamiento en el sector gracias a la colaboración estratégica con 3M España y JUBA
La integración de la tecnología avanzada y la capacidad de innovación de 3M con la especialización, resistencia y ergonomía que caracterizan a los productos de JUBA, especialmente en protección de manos y brazos, genera una sinergia orientada a ofrecer soluciones de protección laboral eficaces, seguras y adaptadas a las exigencias reales de cada entorno de trabajo. Todo ello bajo los más altos estándares normativos, sin renunciar al confort y a la productividad del usuario final.
La estrecha colaboración de Ferri Villena con ambas marcas permite un conocimiento profundo de sus soluciones, garantizando así un asesoramiento técnico preciso y personalizado. Gracias a estas alianzas estratégicas, Ferri Villena se consolida como un socio de confianza para empresas de múltiples sectores, aportando soluciones en protección respiratoria, de manos y brazos, cabeza, ocular y auditiva, alta visibilidad, vestuario y calzado laboral, protección en altura, y otros ámbitos clave de la seguridad laboral como la incorporación de ropa de trabajo con tecnología refrigerante para mejorar el confort térmico ante las altas temperaturas en los ambientes de trabajo.
Encuentra todo lo que necesitas en la web de Ferri Villena.
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
- Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
- Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
- Hércules CF - CD Teruel