El grupo Frasytram de la Universidad de Alicante elimina barreras administrativas mediante la lectura fácil
Estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación validan en Petrer textos y videotutoriales accesibles para personas con discapacidad intelectual y sus familias.
El proyecto de Aprendizaje-Servicio del Grupo Frasytram busca dar cumplimiento a las leyes de accesibilidad cognitiva y reducir la brecha burocrática.
El 23 de abril, las instalaciones de la Asociación Sense Barreres de Petrer se convirtieron en un laboratorio de inclusión social y lingüística. En el marco del proyecto de Aprendizaje-Servicio titulado “Traducción accesible: El Aprendizaje Servicio para la adaptación a lectura fácil de textos administrativos”, investigadores del grupo Frasytram, estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación de la UA y usuarios de la asociación han trabajado conjuntamente para validar materiales administrativos que facilitarán la relación de las personas con discapacidad con la administración pública.
Este proyecto, concedido en convocatoria competitiva por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA, está liderado por miembros del Grupo de Investigación Frasytram (Fraseología y Traducción Multilingüe). La iniciativa cuenta con el catedrático Pedro Mogorrón, director del grupo Frasytram, Lucía Navarro Brotons, investigadora principal del proyecto, y las investigadoras Analía Cuadrado Rey y Kendall Harteel.
El objetivo es combatir la “exclusión burocrática” que los textos administrativos suelen presentar al utilizar un lenguaje complejo que actúa como una barrera insalvable. Para revertirlo, el alumnado de 2º y 3º curso del Grado en Traducción e Interpretación ha adaptado un texto y ha producido un videotutorial accesible sobre cómo generar e instalar el certificado digital, siguiendo la norma UNE 153101:2018 de lectura fácil.
La jornada del 23 de abril en Sense Barreres representó el núcleo del proyecto. Los usuarios de la asociación y sus familias se convirtieron en “expertos” validadores del trabajo de los estudiantes. Más allá del servicio comunitario, el proyecto de Frasytram sitúa a la UA como un agente de transformación y transferencia del conocimiento. Según el equipo docente, la experiencia permite a los futuros traductores desarrollar una conciencia cívica y una ética profesional ligada a la accesibilidad cognitiva, un perfil laboral emergente y necesario.
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