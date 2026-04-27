Recta final de las obras para eliminar un peligroso paso a nivel de Villena

Cuentas atrás para la supresión del peligroso paso a nivel del Cordel de la Noguera de Villena. Las obras para eliminar este punto conflictivo desde décadas encaran la recta final y se prevé que estén finalizadas a lo largo del mes de junio.

Los trabajos arrancaron hace justo un año y están en plazo de ejecución, que es de precisamente de un año, según fuentes oficiales. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y el alcalde, Fulgencio Cerdán, han visitado este lunes las obras de construcción del paso superior que sustituirá al de nivel, una actuación estratégica impulsada por Adif.

Esta intervención cuenta con una inversión superior a 4,1 millones de euros y se enmarca en el plan de supresión de pasos a nivel en la línea de ancho convencional La Encina–Alicante Terminal.

Las obras incluyen la construcción de un paso superior con dos carriles, arcenes, zonas peatonales y sistemas de protección, así como nuevos caminos de enlace que garantizarán el acceso a parcelas y mejorarán la conectividad del entorno.

Además, la actuación contempla la clausura definitiva del paso a nivel actual, el desmontaje de sus instalaciones y la instalación de cerramientos para evitar cruces indebidos.

Pineda ha destacado que la eliminación de este paso a nivel supone un avance "fundamental" en la seguridad de vecinos, conductores y peatones, poniendo fin a un punto de riesgo que ha formado parte del día a día de Villena.

El paso a nivel que se va a eliminar / INFORMACIÓN

El nuevo paso superior permitirá dar continuidad a la vía pecuaria del Cordel de la Noguera, evitando el cruce de ganado por las vías ferroviarias, y mejorará la conexión con zonas rurales y con el centro deportivo de alto rendimiento del municipio.

Corredor Mediterráneo

Asimismo, el subdelegado ha subrayado que esta actuación "refuerza el papel estratégico de Villena" dentro del desarrollo del Corredor Mediterráneo, una infraestructura "clave para la vertebración territorial y el crecimiento económico" de la provincia de Alicante.

En este sentido, ha incidido en que las inversiones del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias están contribuyendo a construir una red "más segura, moderna y eficiente, situando a municipios como Villena en el centro de las grandes conexiones logísticas del futuro".

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Villena, ante el paso a nivel superior que se está construyendo / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde ha agradecido el "compromiso cierto" del Gobierno de España con Villena en la eliminación de los pasos a nivel, "convertida en una prioridad". En este sentido, ha señalado que cada barrera que desaparece es "una oportunidad menos para que ocurra un accidente y un avance claro en la protección de nuestros vecinos".

Cerdán ha destacado que este primer hito en la zona de El Morrón tendrá continuidad con nuevas actuaciones en otros puntos del término municipal, tanto en el casco urbano como en el extrarradio.

Pendientes de la estación

Finalmente, el alcalde ha recordado la necesidad de avanzar en la conexión entre la autovía A-31 y la estación de alta velocidad, señalando que el proyecto de Adif para construir un puente que salve las vías "quedará incompleto si la Generalitat no ejecuta el vial que conecte con la autovía".

En este contexto, ha reclamado la recuperación de la inversión prevista y el inicio inmediato de las obras, advirtiendo que "mantener aislada la estación de alta velocidad supone un perjuicio para los intereses de Villena y su futuro desarrollo".