Otro ataque de perros en Elda: sanción para la dueña de dos perros de gran tamaño que estaban sueltos

La Policía Local de Elda ha denunciado a la propietaria de dos perros de gran tamaño que supuestamente intentaron atacar a una persona, después de que su dueña los dejara sueltos y sin ningún tipo de vigilancia, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del lunes, en la partida Cuesta de la Bodega, en la zona de Camara. Todo después de que a finales de marzo se registrara un grave ataque a una senderista en la zona de la Rambla de la Melva, en un caso sin relación con el ocurrido ahora, según las mismas fuentes.

Los agentes acudieron el lunes al lugar tras recibir una llamada de una persona que decía haber sido atacada por dos perros de gran tamaño, de raza mastín. Los canes, junto a un ejemplar de galgo, fueron localizados por los policías en las inmediaciones de unos contenedores situados cerca de la vivienda de la dueña de los perros.

Una vecina herida por el ataque de un perro el pasado marzo en la Rambla de la Melva / S.RODRÍGUEZ/INFORMACIÓN

Los policías, que observaron cómo los animales accedían a una parcela en la que reside la propietaria de los mismos, intentaron contactar con ella sin éxito. No obstante, procedieron a levantar denuncia ya que, por los informes recabados, se trata de una conducta repetida tal y como reflejan los partes de incidencias registrados por la Policía Local.

Hay que recordar que este tipo de conductas están contempladas como infracción en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo, con sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en el caso de infracción leve; de 300 a 2.404 euros en el caso de infracciones graves y de 2.404 a 15.025 euros en el caso de las muy graves.

Así le ha quedado el tobillo tras el ataque del mes pasado / INFORMACIÓN

Antecedente

A principios de mes se registró un ataque de otro perro que entonces sí que causó heridas a la víctima, que llegó a temer por su vida.

Los hechos ocurrieron en la Rambla de la Melva, en la zona conocida como Casa Marín, cuando un perro sin correa salió de la conocida como Casa Marín y se abalanzó sobre una senderista, causándole heridas en el tobillo izquierdo.