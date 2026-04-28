Un menor de 12 años sufre una fractura al caerle encima una portería sin anclar en Villena

Un menor de 12 años ha resultado herido al caerle encima una portería de fútbol sala en una pista pública en Villena. Un suceso que el Ayuntamiento atribuye al robo sistemático de los tornillos del marco, aunque la portería se encontraba ya en mal estado al faltarle algunos elementos. Mientras, el PP responsabiliza al equipo de gobierno de PSOE y Verdes por su "dejadez", al no acometer las reparaciones que llevan años reclamando.

El accidente se registró el lunes en una pista del recinto ferial, sufriendo el menor una fractura en un pie, siendo necesaria la intervención de la Policía Local y servicios sanitarios.

Además, las consecuencias podrían haber sido peores, ya que se trata de una portería antivandálica, que es metálica, no de madera, y no tiene redes sino barrotes, por lo que pesa más. Eso sí, en este caso también carece de la mayoría de las barras que hacen de red, también por robo, lo que evidencia por otra parte su mal estado y necesidad de renovación.

La portería antivandálica también carece de la mayoría de los barrotes que hacen de red por su sustracción

El Ayuntamiento de Villena ha denunciado este martes la "reiteración de actos vandálicos que comprometen la seguridad de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales y espacios públicos de la ciudad", después de que haya producido este accidente.

Así, el Consistorio ha anunciado que presentará la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para esclarecer los hechos y emprenderá acciones legales.

Tras el accidente ocurrido en la pista de fútbol sala ubicada en el recinto ferial, los técnicos municipales han inspeccionado la instalación y han confirmado que la portería no se encontraba correctamente fijada al suelo debido a la sustracción de elementos de sujeción.

El Ayuntamiento afirma que las instalaciones se revisan una vez al mes y que la portería se encontraba bien anclada

En concreto, se han detectado hasta seis tornillos robados, una situación que se produce con frecuencia en este tipo de infraestructuras deportivas. Asimismo, en revisiones anteriores ya se había constatado el hurto de barrotes en esa misma portería.

Revisiones periódicas

En este sentido, se recuerda que la brigada de servicios realiza revisiones periódicas mensuales en todas las instalaciones deportivas para garantizar su correcto estado. Este elemento en concreto había superado la última inspección sin que se detectara ninguna anomalía, según el Consistorio.

Desde la concejalía de Deportes se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier acto vandálico que pueda poner en riesgo la seguridad en las instalaciones municipales.

Partido Popular

Por su parte el PP de Villena ha manifestado a través de un comunicado que "la caída de la portería es el resultado de un modelo de gestión basado en la dejadez", recordando que solicitaron su arreglo en 2023 y que en 2024 presentaron alegaciones al presupuesto solicitando destinar a ello 25.000 euros de la partida de publicidad institucional.

Así, el Partido Popular de Villena ha exigido "explicaciones urgentes al equipo de gobierno tras el grave accidente ocurrido en el recinto ferial".

Desde el PP recuerdan que "esta situación no es nueva ni inesperada", ya que en enero del año 2023 advirtieron públicamente del mal estado de las pistas polideportivas del recinto ferial y reclamaron su reparación.

Agujeros a los que iba anclada la portería con los tornillos que han sido sustraídos / INFORMACIÓN

Al año siguiente, "desde el PP se presentaron alegaciones al presupuesto municipal de 2024, donde se pedía destinar 25.000 euros, procedentes de la partida de publicidad institucional del departamento de propaganda del equipo de gobierno, a mejorar y asegurar estas instalaciones deportivas abiertas. No se hizo nada", señalan.

"En noviembre, ante la inacción, el portavoz popular, Miguel Ángel Salguero, volvió a insistir sobre este asunto", han recordado.

Para los populares, que llevan tiempo "reiterando la extrema precariedad y la falta de inversión en las instalaciones deportivas", lo ocurrido "es la consecuencia directa de la dejadez y la falta de gestión".

El PP denuncia la ausencia total de control y supervisión de las instalaciones deportivas

En este sentido, recuerdan que "la normativa UNE-EN 749 es de obligado cumplimiento y que lo ocurrido evidencia una ausencia total de control y supervisión por un mantenimiento claramente insuficiente".

Auditoría técnica

"El accidente del recinto ferial es solo la punta del iceberg de un modelo de gestión deportiva basado en la falta de inversión y mantenimiento. Villena necesita una auditoría que garantice que cada portería, canasta o instalación es segura para los vecinos", han alertado desde el PP.

Desde el Partido Popular exigen a la concejalía de Deportes la "puesta en marcha inmediata de una auditoría técnica integral de todas las instalaciones deportivas municipales".

Por último, los populares reclaman al equipo de gobierno "agilidad en los trámites cuando llegue la responsabilidad patrimonial, para que la familia no tenga que estar dos años esperando, como en tantos casos en la ciudad. El equipo de gobierno debe compensar económicamente todos los perjuicios, de forma ágil y sin obligar a la familia a recurrir a los tribunales".