La presidenta del Consorcio defiende el convenio para tratar basuras de la Vega Baja en Villena

La presidenta del Consorci Crea y alcaldesa de Sax, Laura Estevan, ha defendido este martes el convenio que permitirá que la planta de Villena trate entre 39.000 y 48.600 toneladas de basuras de la Vega Baja.

Aunque la entidad ha retirado del orden del día de su junta de gobierno de este martes el punto relativo a este acuerdo tras el rechazo del Ayuntamiento de Villena a asumir esos residuos, esta mantiene su intención de llevarlo a votación, después de "reforzar y matizar cuestiones técnicas del documento".

Así, desde el consorcio se ha insistido en que el aplazamiento de la votación del convenio busca garantizar el máximo nivel de seguridad técnica y claridad.

La planta de Villena tras su remodelación / INFORMACIÓN

El Consorci Crea, la entidad responsable del tratamiento de residuos de 14 municipios del Alto y Medio Vinalopó y de l'Alcoià ha celebrado su junta de gobierno en el Palacio de la Diputación Provincial de Alicante.

La semana pasada, en la reunión previa que celebra la entidad con la presencia de todos los ayuntamientos del consorcio para facilitar la participación y recoger aportaciones, "se generaron algunas dudas respecto a uno de los puntos de la orden del día, el convenio para el tratamiento de una parte de los residuos de la Vega Baja en la planta de Villena".

El objetivo final es que el texto pueda aprobarse con total seguridad, sin dudas interpretativas y con plena confianza por parte de todos los municipios Laura Estevan — Presidenta del Consorci Crea y alcaldesa de Sax

Y es que el Ayuntamiento de Villena rechaza de plano asumir durante ocho años basuras del sur de la provincia, lo que reduciría drásticamente su vida útil, lamentando que la Vega Baja siga sin contar tras más de dos décadas con su propia planta y reparta sus basuras por otras comarcas.

Y este martes Estevan ha informado que "el convenio con la Vega Baja ha sido objeto de trabajo previo tanto en el ámbito técnico como en las reuniones previas celebradas con la presencia de todos los ayuntamientos del consorcio, con el objetivo de facilitar la participación y recoger aportaciones".

Informes favorables

Así, el consorcio ha insistido en que "los informes técnicos existentes avalan la idoneidad del planteamiento y la línea de trabajo sugeridas. No obstante, en el desarrollo de este proceso se ha considerado oportuno reforzar y matizar algunos aspectos del texto, especial en lo relativo a la precisión técnica y a la claridad de su redacción, con el fin de que quede recogida de la forma más clara, completa y garantista posible".

“En la reunión previa se ha generado alguna duda o matiz, así que nuestro objetivo es que todos los alcaldes y representantes del consorcio tengan la plena garantía de que cuando se someta a votación están adoptando la decisión con el máximo nivel de seguridad técnica y claridad en el texto,” ha recalcado la presidenta.

El conseller de Medio Ambiente, junto a una nutrida representación de políticos y técnicos de la zona de influencia de la planta. / INFORMACIÓN

Por ello, y "desde la responsabilidad institucional del consorcio", la presidencia ha propuesto dejar este asunto sobre la mesa, tal y como se anunció el lunes, de forma que tras las matizaciones técnicas el convenio pueda volver a presentarse en junta de gobierno "con todas las garantías reforzadas".

El objetivo final es, según Estevan, “que el texto pueda aprobarse con total seguridad, sin dudas interpretativas y con plena confianza por parte de todos los municipios".

Villena, entre otras cuestiones, advierte de que el convenio establece un máximo de 46.800 toneladas al año, en una redacción confusa donde en el mismo texto se habla de una cantidad máxima de 39.000 toneladas, en otro párrafo se indica que esta cantidad será el mínimo y, en un tercero apartado, se establece un incremento del 20 % para alcanzar la cifra de 46.800 toneladas al año.