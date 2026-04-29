Elda y Petrer blindan sus Moros y Cristianos: 850 agentes y barreras antiterroristas

Elda y Petrer, dos municipios vecinos prácticamente unidos por una calle, volverán a celebrar sus Fiestas de Moros y Cristianos en fechas distintas pero muy próximas: del 14 al 18 de mayo en Petrer y del 28 de mayo al 1 de junio en Elda. Como es habitual, ambos comparten recursos de seguridad, lo que obliga a una estrecha coordinación entre administraciones y cuerpos policiales.

Con ese objetivo, este miércoles se ha celebrado la Junta Local de Seguridad conjunta en el salón de plenos del Ayuntamiento de Petrer -sede que rota cada año entre ambas localidades-. La reunión ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, quien ha definido el dispositivo extraordinario para ambas celebraciones.

Policías el año pasado, en las fiestas de Elda. / AXEL ÁLVAREZ

En el encuentro han participado la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro; el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; el concejal de Seguridad Ciudadana de Petrer, Fernando Díaz; y la concejala del área en Elda, Silvia Ibáñez, junto a responsables de los distintos cuerpos de seguridad. Entre ellos, mandos de las Policías Locales de ambos municipios, representantes de la Policía Nacional -incluidos el comisario y el inspector jefe de la comisaría de Elda-Petrer-, así como efectivos de la Policía de la Generalitat, la Guardia Civil y la Intervención de Armas y Explosivos.

Colaboración entre cuerpos

El dispositivo conjunto movilizará a más de 850 efectivos. En el caso de Petrer, contará con más de 500 agentes entre Policía Nacional y Policía Local, además de la participación de Protección Civil y Cruz Roja. La Policía Nacional desplegará un subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en momentos clave -la tarde del 14 de mayo y las noches del 15 y 16-, manteniendo durante todas las fiestas la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y un indicativo de la Policía Autonómica.

Un momento de la Junta de Seguridad celebrada este miércoles. / INFORMACIÓN

Por su parte, la Policía Local reforzará su presencia con un operativo diario que incluirá cinco patrullas en turno de mañana, cuatro por la tarde y cinco por la noche, además de un mando superior de guardia cada jornada. También se mantendrá vigilancia constante en la zona de feria y en los espacios de venta ambulante, con disponibilidad permanente del agente especializado en violencia de género (VIOGEN), especialmente durante el turno de mañana.

Normativa antiterrorista

El plan contempla, además, medidas específicas de prevención, como la instalación de barreras de hormigón en accesos a zonas restringidas, en cumplimiento de la normativa antiterrorista, así como inspecciones sanitarias en los puestos de alimentación. Protección Civil centrará su labor en los actos con mayor afluencia de público.

Una intervención de Cruz Roja el año pasado en las fiestas de Elda. / AXEL ÁLVAREZ

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado que "las fiestas de Moros y Cristianos son uno de los momentos más importantes del año para nuestra ciudad y requieren un esfuerzo especial de coordinación para que todo transcurra con normalidad". Asimismo, ha agradecido "el trabajo conjunto de todos los cuerpos de seguridad y emergencias implicados, que hacen posible que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas seguras".

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Navarro ha insistido en la necesidad de combinar el refuerzo de los dispositivos con la responsabilidad individual, apelando a que las celebraciones se desarrollen "en un ambiente de respeto y convivencia".