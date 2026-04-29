El ICALI adquiere un nuevo local junto al Palacio de Justicia de Villena para su futura sede

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI)ha formalizado la compra de un local situado junto al Palacio de Justicia de Villena, en el número 11 de la calle Sancho Medina, que se convertirá en la nueva sede de la institución en este partido judicial.

Al acto de firma de la compraventa han asistido el decano del ICALI, Ignacio Gally; el delegado en Villena, Ramón García; el secretario del Colegio, José Lobregad; el vocal de la Delegación, Luis Vicente Espinosa; y la gerente del ICALI, Pilar Zurita.

El decano ha subrayado que esta adquisición responde al objetivo de mejorar los servicios que el ICALI presta a sus colegiados. Asimismo, ha destacado la ubicación “estratégica y privilegiada” del inmueble, junto a los juzgados, lo que facilitará el ejercicio profesional de la abogacía en la localidad.

El local cuenta con una superficie construida de 97,18 metros cuadrados y una superficie útil de 87,55 metros cuadrados. Hasta ahora pertenecía a la cooperativa CECOVI (Central de Compras del Vinalopó). Su acceso a nivel de calle supone una mejora significativa respecto a la actual sede, ubicada en un espacio alquilado con acceso mediante escaleras, lo que limita su accesibilidad.

Por su parte, el delegado del ICALI en Villena, Ramón García, ha destacado que esta nueva sede responde a una demanda del colectivo profesional en la zona. Según ha señalado, disponer de un espacio propio, accesible y cercano a los juzgados supone “un salto cualitativo” que refuerza la proximidad del Colegio y su adaptación a las necesidades actuales.

Mejora de infraestructuras

Tras la formalización de la compra, el ICALI prevé iniciar en los próximos meses las obras de adecuación del local. El proyecto contempla la creación de una zona de atención a letrados, un espacio de coworking, una sala de reuniones, un despacho privado, archivo, aseo y un cuarto técnico o de limpieza.

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Con esta actuación, el ICALI refuerza su compromiso con la mejora de sus infraestructuras, la cercanía institucional y el fortalecimiento de los servicios que presta a la abogacía en los distintos partidos judiciales de la provincia.