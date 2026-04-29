Villena cederá una parcela al Consell para el nuevo colegio Príncipes-La Celada

El Ayuntamiento de Villena aprobará en el pleno de abril la cesión de una parcela municipal a la Generalitat para la construcción del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel–La Celada. El actual centro Príncipe Don Juan Manuel permanece apuntalado e inutilizado desde 2022.

El proyecto para levantar el nuevo edificio, que unificará los centros Príncipe Don Juan Manuel y Celada, da así su primer paso administrativo. La Generalitat ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la dirección de obra por un importe cercano al millón de euros, según ha informado el alcalde, Fulgencio Cerdán.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa dispondrá de siete meses para elaborar el proyecto. Posteriormente, la Conselleria de Educación deberá consignar presupuesto para la actuación y licitar la ejecución de las obras.

El plazo total de la intervención todavía es aproximado, ya que dependerá de la valoración económica que se determine en la redacción del proyecto y del posterior proceso de licitación. La duración de las obras estará vinculada al contrato que finalmente se adjudique.

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Cabe recordar que la ampliación del Plan Edificant, aprobada al final de la etapa del Botànic e incluida la construcción de este nuevo colegio, quedó paralizada tras el cambio de gobierno autonómico en 2023. Esta situación ha retrasado durante dos años la licitación de la redacción del proyecto, que ahora incorpora como novedad la fusión con el centro Celaya. Mientras tanto, el alumnado continúa recibiendo clases en aulas prefabricadas.