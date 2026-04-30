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Un accidente colapsa la A-31 entre Novelda y Monforte del Cid: retenciones kilométricas y un carril cortado

El siniestro provoca más de cuatro kilómetros de retenciones en sentido Madrid y problemas también en dirección Alicante

La carretera más peligrosa de España está en Alicante: la A-77a concentra el mayor número de accidentes

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C. Suena

C. Suena

El tráfico en la A-31, a la altura de Monforte del Cid y Novelda, ha quedado gravemente afectado por un accidente ocurrido a las 19:25 horas de este jueves. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de retenciones kilométricas, circulación irregular y un carril cerrado debido al siniestro.

Retenciones y circulación irregular

El accidente ha provocado retenciones de más de 4 kilómetros entre el km 224 en Orito y el km 219.6 en Monforte del Cid, en sentido hacia Madrid. La circulación es irregular en este tramo, lo que ha provocado que el tráfico avance con gran dificultad y se produzcan colapsos. La DGT ha activado un nivel amarillo de alerta por las graves complicaciones en el flujo de vehículos.

Carril cerrado por el accidente

A las 19:25 horas, la DGT notificó el accidente en el km 219.6 de la A-31, en sentido hacia Albacete, lo que provocó un obstáculo fijo en la vía. Como consecuencia, se procedió al cierre del carril izquierdo, lo que ha empeorado aún más las condiciones de circulación en ambos sentidos de la carretera.

Problemas también en sentido Alicante

El tráfico también se ha visto afectado en el sentido contrario, hacia Alicante. La DGT informa de retenciones entre el km 217 y el km 219.6, en el entorno de Monforte del Cid, con circulación irregular que afecta a los conductores que se dirigen hacia la capital alicantina.

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Consejos para los conductores

  • Evita la zona afectada: Si puedes, opta por rutas alternativas para evitar las largas retenciones.
  • Consulta el tráfico en tiempo real: La situación sigue evolucionando, por lo que es recomendable verificar las actualizaciones de la DGT antes de salir.
  • Sigue las indicaciones de los agentes de tráfico: Mantén una velocidad reducida y respeta las señales para evitar más complicaciones.

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